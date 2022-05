El PP catalán declina la propuesta de Illa (PSC) de sumarse al consenso sobre el catalán

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha descartado que su partido se sume al pacto por el catalán en la escuela, como ha propuesto este martes el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ya que considera que lo único que pretende este acuerdo "es esquivar las sentencias judiciales".

"Apreciado Salvador Illa: no nos vamos a sumar al supuesto 'consenso por la lengua' que has pactado con ERC, porque lo único que pretende es esquivar las sentencias judiciales... que Dios dijo hermanos, pero no primos", ha escrito este martes en un 'tuit' recogido por Europa Press.

Para él, tanto el castellano como el catalán deben ser lenguas vehiculares en la enseñanza y ha considerado que con este pacto se convierte al español en lengua de aprendizaje: "Las sentencias se cumplen. Y una vez que se cumplan, entonces hablamos".