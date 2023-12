El PP catalán sobre el informe PISA: "No se puede hacer piña alrededor de algo que no funciona"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que el problema de la educación en Catalunya no es de modelo sino estructural, y ha respondido a la consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, que "no se puede hacer piña alrededor de algo que no funciona", después de que la consellera pidiera a los grupos unidad para abordar el problema.

En una respuesta a una intervención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el pleno del Parlament este miércoles antes de la sesión de control al Govern, el líder popular ha confirmado la asistencia de su grupo a la reunión con los grupos parlamentarios convocada por el propio presidente sobre este tema, y le ha pedido que escuche sus propuestas.

"Escuche las propuestas que hacemos. Descarte prejuicios ideológicos, que es lo que hizo usted en el debate monográfico" de educación, ha reclamado Fernández, que ha asegurado que atender a sus propuestas sí que sería un cambio real y en positivo.