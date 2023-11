El PP de Ceuta reúne a 2.000 personas contra la amnistía y el resto de pactos del PSOE con los independentistas

CEUTA, 12 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Ceuta ha congregado este domingo a mediodía en la plaza de África a unas 2.000 personas en una concentración "democrática, cívica y pacífica" para mostrar su "absoluto rechazo" a la amnistía y el resto de acuerdos alcanzados por el PSOE con los independentistas que ponen en "riesgo" de forma "ilegítima" tanto "los cimientos del Estado" como "los pilares de la Constitución Española", en suma "nuestro modelo de convivencia".

Los asistentes han portado multitud de banderas rojigualdas y carteles con lemas como 'España en pie' y 'España no se rinde'. Además, han coreado consignas como '¡España no se vende!' o '¡Puigdemont a prisión!' y unos pocos han entonado frases como 'Sánchez hijo de puta' o 'Sánchez traidor'.

El presidente del PP de Ceuta y del Gobierno de la Ciudad, Juan Vivas, ha explicado que su partido se ha sumado a las convocatorias promovidas por todo el país porque "no se puede hacer nada en España sin Ceuta". "Somos españoles hasta lo más profundo y por eso nos duele España", ha justificado su "absoluto rechazo" tanto a la amnistía a los implicados en el 'procés' como al resto de acuerdos de los socialistas con los independentistas, que "ponen en riesgo el orden constitucional que nos ha dado el mayor periodo de progreso que hemos conocido".

"No se puede someter la gobernabilidad de España a quienes quieren dividir a los españoles para debilitar a nuestra nación", ha añadido el líder del PP local, que ha alertado de que los acuerdos alcanzados ponen en la picota "la igualdad de todos los españoles ante la ley, la unidad de España, la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y el Estado de las autonomías".

A juicio de Vivas "no se puede dar el privilegio de la impunidad a quienes quebrantaron la ley con violencia" y esa es una convicción que tiene, cree, "una gran mayoría de los españoles hasta ahora silenciosa que va a ser un clamor desde hoy". "No necesitamos mediadores internacionales ni comisiones que cuestionen a los jueces", ha apostillado durante un discurso en el que ha acusado al PSOE de llevar adelante su hoja de ruta "a espaldas del pueblo español" que "es el único legitimado para, en las urnas", respaldar o no ese itinerario.

"No nos vamos a callar y nos vamos a dejar confundir con cortinas de humo y apelaciones a razones de Estado porque la única motivación de esos acuerdos es la investidura de Sánchez", ha terminado el presidente del PP, que ha reclamado "serenidad, firmeza, altura de miras, responsabilidad y lealtad a España" para oponerse a la amnistía "como hemos demostrado en Ceuta para hacer frente a otras amenazas, desde la españolidad como sentimiento compartido por todos los caballas recen a quien recen y se llamen como se llamen".

"Vamos", ha concluido, "a defender la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles, la igualdad en derechos y obligaciones de todos los españoles, el imperio de la ley y la división de poderes. Esa es la causa del PP y debe serlo de todos porque está en juego nuestro modelo de convivencia. Somos muchos más los que creemos en la Constitución".

Tras Vivas, el diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya, se ha encargado de leer el manifiesto nacional de la movilización, en el que se advierte que "están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando". La concentración ha terminado entonando el himno de Ceuta primero y escuchando el de España después.