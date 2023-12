El PP cifra en 15.000 los asistentes a su protesta contra Sánchez en Madrid mientras que el Gobierno rebaja a 8.000

La movilización, marcada por la reunión PSOE-Junts en Suiza, es la menos multitudinaria de las tres que ha organizado el PP

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El PP ha cifrado en unas 15.000 los asistentes a su protesta en la explanada del Templo de Debod (Madrid) en defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles, según han informado fuentes del partido. Sin embargo, la delegación del Gobierno ha rebajado el número de asistentes hasta las 8.000 personas.

En la movilización, marcada por la reunión que celebraron este sábado delegaciones de PSOE y Junts en Suiza, se han coreado consignas como 'Puigdemont a prisión' o 'No es un presidente, es un delincuente'. Cuando la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha subido al escenario muchos asistentes han gritado 'Me gusta la fruta' o 'Tú sí que vales'.

Aparte de Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, más cargos del PP han arropado a Alberto Núñez Feijóo, como el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el presidente de Murcia, Fernando López-Miras, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, la secretaria general de partido, Cuca Gamarra, o la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, entre otros.

GUERRA DE CIFRAS ENTRE EL PP Y LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Pese al frío en este día de diciembre, fuentes del PP han señalado que "una vez más" se ha alcanzado "el aforo completo llenando con cerca de 15.000 personas el Templo de Debod". Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno han cifrado el número de asistentes en unas 8.000 personas.

Se trata de la tercera protesta contra la amnistía y las negociaciones de Sánchez con los independentistas que organiza el PP, siendo ésta la menos multitudinaria de todas. La primera tuvo lugar en la madrileña plaza de Felipe II el pasado 24 de septiembre y reunió a 60.000 personas, según los datos que ofreció el PP (la Delegación del Gobierno habló entonces de 40.000 personas).

El pasado 12 de noviembre, el PP convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España y elevó a cerca de un millón de personas los asistentes a la que tuvo en la Puerta del Sol --con Feijóo y Ayuso como anfitriones--. En ese caso, la Delegación del Gobierno calculó unas 80.000 personas.

Este domingo, la cifra de asistentes está lejos de convocatorias anteriores, dado que el PP habla de unas 15.000 personas en el Templo de Debod. Esa cifra es también muy inferior a la protesta contra la amnistía que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre en Madrid porque entonces los organizaciones calcularon que había sido secundada por casi un millón de personas mientras que la Delegación del Gobierno apuntó a 170.000 asistentes.

FEIJÓO ANUNCIA MÁS MOVILIZACIONES EN LA CALLE

En cualquier caso, el PP no va a dejar de salir a la calle y hará más movilizaciones, aunque no con carácter inmediato, según reconocen fuentes de la cúpula del partido, que admiten que no pueden tener a la gente convocándoles continuamente a manifestaciones.

"Si no les gustan las movilizaciones que se preparen, habrá muchas más hasta que restablezcamos el Estado de derecho", ha advertido Feijóo este domingo en su discurso, para añadir que les quieren "mansos" contemplando "el atraco a la igualdad" pero no se van a callar. "Ya está bien. No dan una y no les vamos a pasar una", ha proclamado ante un público entregado que gritaba 'presidente, presidente'.

La cita de PSOE y Junts en Suiza este sábado ha marcado los discursos de Feijóo, Ayuso, y Almeida. Los tres han hecho menciones además a la elección del diplomático salvadoreño Francisco Galindo --experto en refugiados-- como verificador internacional de las reuniones que mantendrán ambos partidos para cumplir con el acuerdo que propició la investidura de Sánchez como presidente. Feijóo ha calificado de "humillación" y "bochorno" la presencia de ese verificador. "Ni en nombre de España, ni en la clandestinidad puede negociarse la dignidad de nuestro país", ha aseverado.

PRESENCIA DE CARGOS DE VOX EN EL ACTO DEL PP

También se ha sumado a esta protesta del PP una delegación de Vox encabezada por el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, un partido que ya avanzó hace semanas que participará en todas las protestas contra la amnistía que ha negociado el Gobierno con los independentistas. Además, la formación ha instalado al lado del Templo de Debod una caseta de su sindicato Solidaridad.

Desde allí, Figaredo no ha desaprovechado la ocasión para atacar al PP por llegar a acuerdos con el PSOE mientras "el golpe de Estado" de Sánchez, "se está materializando y continúa avanzando". "Observamos con perplejidad cómo el PP con una mano convoca manifestaciones los domingos y con la otra pacta comisiones y cargos con el PSOE", ha afirmado.

Poco después, miembros de Vox se han desplazado a la sede socialista de la calle Ferraz, como ha hecho en otras ocasiones, si bien en esta ocasión, la sede socialista se encontraba más cerca, a menos de un kilómetro del acto organizado por los 'populares'. Allí se han concentrado un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, con eslóganes como 'No habrá paz en Ferraz' o 'No es un presidente, es un delincuente'.

El PP busca liderar el frente "institucional, político y jurídico" contra la ley de amnistía, pero también el frente social, donde compiten con Vox por capitalizar el descontento y malestar de la calle contra esta norma y las negociaciones con los independentistas. Eso sí, y después de los disturbios que se han producido algunas noches en Ferraz, los 'populares' recalcan que sus protestas son "cívicas" y "pacíficas".