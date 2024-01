El PP cifra en más de 70.000 los asistentes a su protesta contra la amnistía y Delegación de Gobierno calcula 45.000

Los 'populares' abarrotan la Plaza de España en su cuarta movilización desde otoño, que apoyan Aznar, Rajoy y 'barones' del PP

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Más de 70.000 personas, según el Partido Popular, han secundando este domingo la concentración que ha convocado la formación en la Plaza de España de Madrid para protestar contra la Ley de Amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra a 45.000 personas.

Se trata de cuarta movilización desde el pasado otoño que convoca la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo contra esa norma, que aprobará el próximo martes el Pleno del Congreso para remitirla al Senado. Algunos manifestantes han coreado 'Párala en el Senado', una petición que Vox --que sí respaldó las tres protestas anteriores pero se ha desmarcado en esta ocasión-- ha realizado al Grupo Popular, amenazando incluso con querellarse por prevaricación contra los miembros de la Mesa de la Cámara Alta.

Bajo el lema 'Una España fuerte', el presidente del PP y casi todos sus presidentes autonómicos han vuelto a salir de la calle en defensa de la igualdad de todos los españoles y para denunciar el "el proceso destituyente" que, según los 'populares', ha iniciado el Gobierno de PSOE y Sumar. Solo se han ausentado los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, en plena precampaña, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente del PP canario, Manuel Domínguez.

AZNAR, RAJOY Y EL PRESIDENTE DEL SENADO

A la concentración se han sumado los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que también apoyaron la primera protesta en la Plaza de Felipe II el pasado 24 de septiembre y entonces sí que realizaron sendas intervenciones desde la tribuna. Aznar respaldó también a la movilización del pasado 12 de noviembre en la Puerta del Sol de Madrid, que congregó a numerosos ciudadanos en las principales capitales de España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han ejercido de anfitriones en la protesta de este domingo en Plaza de España, que ha finalizado con el himno de España. Entre los asistentes, aparte de casi toda la cúpula del PP, se encontraba también el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Los manifestantes que han asistido a esta protesta, muchos de ellos portando banderas de España y de la UE, han coreado lemas como 'Puigdemont a prisión', 'No a la amnistía' o 'España jamás será vencida'. Además, algunos ciudadanos han portado pancartas en las que se leía 'Sánchez traidor', 'Amnistía no', 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Ferraz, un grito de unidad contra el sanchismo'.

GUERRA DE CIFRAS ENTRE 'GÉNOVA' Y LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El PP ha cifrado en "más de 70.000" las personas que han "abarrotado las calles de Madrid" en este acto convocado por el PP y que, "sin contar con el apoyo de otros partidos, ha tenido el de los ciudadanos a través de una asistencia histórica a 48 horas de la aprobación de la Ley de amnistía", han señalado fuentes de la formación.

Según fuentes del equipo de Feijóo, muchos ciudadanos se han concentrado en calles aledañas a la Plaza de España, llegando la manifestación incluso hasta la Plaza de Callao. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha dado una cifra menor de asistencia, hablando de 45.000 personas.

Se trata de la cuarta protesta contra la amnistía y las negociaciones de Sánchez con los independentistas que organiza el PP. La primera tuvo lugar en la madrileña plaza de Felipe II el pasado 24 de septiembre y reunió a 60.000 personas, según los datos que ofreció el PP (la Delegación del Gobierno habló entonces de 40.000 personas).

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. En la que tuvo lugar en la Puerta del Sol, con Feijóo y Ayuso a la cabeza, el PP llegó a elevar a cerca de un millón de personas los asistentes, teniendo en cuenta también las calles aledañas. Sin embargo, la Delegación del Gobierno calculó unas 80.000 personas.

La menos multitudinaria fue la del 3 de diciembre en el Templo de Debod, dado que el PP habló entonces de unas 15.000 personas. Esa protesta estuvo marcada por la reunión que ese fin de semana celebraron en Suiza el PSOE y Junts con un mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, experto en refugiados.

La marcha más multitudinaria contra la amnistía fue la que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre en Madrid porque entonces los organizaciones calcularon que había sido secundada por casi un millón de personas mientras que la Delegación del Gobierno apuntó a 170.000 asistentes.

FEIJÓO: "VAMOS A RESCATAR DEMOCRÁTICAMENTE ESPAÑA"

En su discurso, Feijóo ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que será castigado en las urnas y su Gobierno tendrá un "final más pronto que tarde" porque "España no se vende" y ha desatado una "tormenta de dignidad" en todo el país que "cada día es más fuerte". A su entender, el país no le va a "pasar una".

"Vamos a rescatar democráticamente este país", ha proclamado Feijóo, que ha asegurado que Sánchez "pasará a la historia" por "sus mentiras", "por su conveniencia disfrazada de convivencia", "por vender al Partido Socialista" y "por poner en venta a España".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado un contundente discurso contra la amnistía y los pasos de Sánchez. "Ahora no es terrorismo, ahora Otegi es un hombre de paz, ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista como hace meses, ahora no. Y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy", ha proclamado.

Ayuso ha recalcado en la España de Pedro Sánchez "criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen". Dicho esto, ha lanzado una "señal de auxilio a las instituciones europeas" contra la amnistía y el "muro de Sánchez". "La dignidad de los españoles no se pisotea para que cuatro sigan destrozando nuestra nación de siglos desde las propias instituciones", ha advertido.

Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que esta protesta evidencia que "hay esperanza frente al sanchismo". "El mensaje de que la inmensa mayoría de los españoles no nos resignamos a que España se convierta en una colonia del sanchismo, sino que lo que queremos es seguir siendo la democracia que nos dimos en 1978", ha subrayado.