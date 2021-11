El PP compara al Gobierno con el "ejército de Pancho Villa", tras la polémica con la reforma laboral

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha comparado al Gobierno con el "ejército de Pancho Villa", tras la polémica y los debates suscitados estas últimas semanas en el seno de la coalición respecto a la reforma laboral.

"Lo que estamos viendo todos los días es cómo el Gobierno parece el ejército de Pancho Villa", ha apuntado la responsable económica del PP en una entrevista concedida a Europa Press.

Rodríguez ha insistido en que el mercado laboral español necesita "flexibilidad" para adaptarse a las circunstancias y para no destruir empleo masivamente. Además, ha instado a dar una solución a la temporalidad "con sentido común" y conociendo bien cuál es la situación.

"No puedes decir que una empresa tenga solamente el 15% de temporales si tiene una estructura de trabajo o un objetivo para el que debe tener más", ha señalado la vicesecretaria del PP, en referencia a la propuesta del Ministerio de Trabajo de limitar los contratos temporales a este porcentaje.

Rodríguez ha remarcado que no se puede volver a fórmulas, que son "las que quieren los sindicatos", que "rigidizan" el sistema, cuando hay tanta incertidumbre sobre el futuro. "No podemos volver a fórmulas antiguas. Hay que ser más flexible, no haciendo que los trabajadores pierdan derechos", ha recalcado.

La responsable de Economía del PP también ha comentado el reencuentro público en la XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró en Trujillo entre las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, tras la importante crisis que estalló en la coalición la semana pasada por la gestión de la reforma laboral.

Rodríguez ha criticado la escena y ha instado al Gobierno que "deje de jugar con el lenguaje" y diga qué van a hacer con los artículos que quieren modificar de la reforma laboral.

"Esta historia que nos han contado del método y del fondo es una tontería", ha criticado, tras remarcar que lo que pide la Unión Europea es una posición clara en cuanto a la reforma de aquí al 31 de diciembre. "Si no, la siguiente entrega de los fondos europeos quedará bloqueada", ha recordado.

Pese a la insistencia del Ejecutivo de recalcar su voluntad de acordar la reforma con el máximo consenso y a través del acuerdo con los agentes del diálogo social, la vicesecretaria ve "capaz" al Ejecutivo de sacarla sin el visto bueno de la patronal, pero les ha advertido de que a quienes tendrán que convencer de la idoneidad de la reforma es a Europa.

CRITICA EL BAJO GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS ESTE AÑO

Por otro lado, Rodríguez ha criticado el "bajísimo" grado de ejecución de los fondos europeos este año y ha apuntado que el impacto de los mismos sobre la economía se está viendo "muy poco". Hasta ahora, Bruselas ha transferido a España el anticipo de 9.000 millones de euros, y aún están pendientes por llegar otros 10.000 millones adicionales antes de final de año.

En este sentido, ha señalado que el traspaso de fondos a las comunidades autónomas se hace bajo el paraguas de unas reglas "muy estrictas" y "complicadas". "Las comunidades autónomas ya están diciendo que en esos términos ven que pueden tener muy difícil ejecutar los créditos", ha advertido.

La responsable económica del PP también ha lamentado que el Gobierno haya proyectado el gasto de 70.000 millones de los fondos europeos en solo tres años, cuando, en su opinión, podrían haberse aprovechado a lo largo de los seis años dispuestos para los mismos.

CRISIS ENERGÉTICA

Ante la crisis energética derivada del incremento de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, el PP aboga por reestructurar el recibo de la luz de forma que se elimine de ella todos los componentes que no derivan del consumo energético y además plantea seguir rebajando los impuestos.

Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado en materia de impuestos la suspensión hasta final de año del impuesto del 7% a la producción eléctrica, la rebaja del impuesto especial a la energía del 5,1% al 0,5% y la rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año. Además, ha aprobado un cheque de 90 euros por hogar para cubrir las necesidades de calefacción de los consumidores vulnerables que ya se acogen al llamado bono social térmico.

En opinión de Elvira Rodríguez, el Gobierno debería dejar fijo en el 10% el IVA y también ha planteado que se use carbón en esta situación excepcional, "tal y como ha hecho Alemania", para intentar bajar el coste energético.

"Quien está ganando con todo esto es el Gobierno. Está ganando con los derechos del CO2 y por los impuestos, que los han rebajado un poco, pero a 31 de diciembre los va a volver a subir", ha criticado.

"PREOCUPACIÓN" POR LA INFLACIÓN

En relación con esto, la responsable económica del PP ha expresado su preocupación por la inflación y ha señalado que ya se ha trasladado a la cesta de la compra por el precio de la electricidad. "Y hay un riesgo importante de que se traslade a salarios", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que los datos son "preocupantes", ya que se aprecia que el consumo privado se ha frenado ante las elevadas tasas de inflación y también ha advertido sobre el impacto de los 'cuellos de botella' en las cadenas de suministros a nivel global y su afección en el sector del automóvil y la construcción en España.

"Si a la gente le sube mucho su gasto cotidiano, en la factura de la luz y la cesta de la compra, es normal que el consumo se retraiga", ha apuntado, para avisar que podrían estar ante "ese circulo vicioso o esa tormenta perfecta" mientras el Gobierno "no quiere reconocer las cosas".