PP y Compromís se enzarzan en Les Corts por el caso del exmarido de Oltra: "Miserable silencio cómplice"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Diputados de PP y Compromís han protagonizado este miércoles un tenso enfrentamiento en el pleno de Les Corts a cuenta del caso judicial del exmarido de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, condenado por abusos sexuales a una menor tutelada.

"Miserable silencio cómplice", ha acusado el 'popular' Miguel Barrachina sobre el caso de Oltra --representante de Compromís y no presente en el hemiciclo-- tras escuchar a Josep Nadal (Compromís) llamarle "miserable" por aludir a este caso judicial en medio de un debate sobre infraestructuras ferroviarias.

El rifirrafe se ha iniciado durante la fijación de posiciones de los grupos a una moción del PP contra el cambio de la llegada de los AVE de la estación de Atocha a la de Chamartín.

Tras la réplica de la diputada de Compromís Belén Bachero, quien ha acusado al PP de un "maltrato sistemático" a los trenes de Cercanías cuando gobernaban, Barrachina ha dicho que le llama la atención que este grupo "hable de maltrato cuando a la niña abusada reiteradamente solo el juez le pidió perdón".

Entonces se ha oído a Nadal llamar "miserable" al representante del PP, desde su escaño y sin tener el turno de palabra, por lo que el 'president' de Les Corts, Enric Morera (Compromís), le ha preguntado si retira esta afirmación que ha escuchado "todo el hemiciclo".

Además, Morera ha recordado que "no se puede permitir palabras que atacan el decoro" de la cámara autonómica y que "es inadmisible que se rompa el uso de la palabra".

Barrachina ha retomado su intervención afirmando que "lo miserable" es que Compromís "guarde un silencio cómplice cuando se abusa de una niña, hay 13 imputados de su Conselleria y un juez dice que Oltra estaría imputada si no fuera porque está aforada". "Miserables son aquellos que dicen una cosa en la oposición y hacen la contraria en el gobierno", ha añadido.

"TENEMOS LA CABEZA MUY ALTA"

En este punto, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha pedido la palabra para recalcar al PP que su grupo tiene "la cabeza muy alta de entrar a todos los juzgados a los que le toca entrar". "Salimos absueltos una y otra vez a pesar de todas vuestras denuncias", ha espetado.

Miguel Barrachina ha vuelto a pedir la palabra por alusiones, aunque Morera se la ha denegado al considerar que no correspondía y ha pedido un esfuerzo por "subir el nivel de estas Corts, no de degradarlas", lo que ha generado críticas de los 'populares' al 'president' y acusaciones de que "a lo mejor" es él quien no tiene "nivel".

Seguidamente, Bachero ha afirmado que "miserables son los últimos 30 años" por la falta de inversión en los trenes de Cercanías y ha rechazado que el PP diga que Compromís se "baja los pantalones" en materia de infraestructuras -"vosotros sí os bajabais los pantalones, y delante de muchos empresarios también"--, además de denunciar que "mucho más miserable y machista es la persecución sistemática a Oltra por la derecha y la extrema derecha, culpándola de lo que ha hecho su exmarido".

"Y todo porque ella representa la lucha contra la corrupción, que vosotros lleváis en el ADN, eso es lo que os jode", ha proclamado la representante de Compromís a los 'populares'.

Ante estas palabras, Barrachina ha pedido intervenir de nuevo y ha afirmado que "son siete los jueces que están pidiendo la imputación" de Oltra "y no ningún movimiento entre periodistas y partidos políticos". Es más, ha aludido a la denuncia del PP del caso de los ERE en Andalucía para afirmar que en su partido tienen "el mismo nivel de honradez o más que cualquier otro grupo parlamentario".