El PP confía en Vox para la aprobación de los presupuestos de la C.Madrid porque "hay muchas cosas que comparten"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este viernes que su partido confía en Vox para la aprobación de los presupuestos porque "hay muchas cosas que comparten" y esperan llegar a un acuerdo con ellos.

Así lo ha señalado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, donde ha resaltado que los presupuestos son la "prioridad" del Gobierno y recogerán los "compromisos" que "viene haciendo" la presidenta.

"Nos han dado 65 diputados, la única forma para que no salga adelante es si Vox no vota con la izquierda. En algunas cosas coincidimos y en otras no, pero creo que es posible que lleguemos de un acuerdo", ha expresado.

Asimismo, Serrano ha indicado que no tiene problema en llegar acuerdos donde han militado compañeros suyos, refiriéndose a Santiago Abascal. El portavoz ha resaltado que los nuevos presupuestos van a consolidar las rebajas fiscales para garantizar la libertad sistema educativo, mejorar el sistema sanitario uno y mejorar el sistema de bienestar social.

Por otro lado, el portavoz ha señalado que si Vox quiere disminuir los diputado tiene que hacer una propuesta. "Hay que buscar el máximo de los consensos y creemos que hay que poner un tope. Estamos dispuestos a limitarlo, pero lo que no vamos hacer es caer en la demagogia", ha recalcado.