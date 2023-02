El PP confirma que Feijóo no irá al Congreso en la moción de censura y carga contra Vox por montar un "circo"

Sémper critica las "tácticas partidistas" de Vox: "Que no cuenten con nosotros para esta performance"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha confirmado este lunes que el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá al debate de la moción de censura que tendrá lugar en el Congreso para no participar en el "circo" y la "performance" de Vox, un partido que, a su juicio, da un "balón de oxígeno" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP poco después de que Vox haya registrado su moción que encabezará el economista independiente Ramón Tamames. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su deseo de que se debata antes de abril para que, si prosperase, el nuevo Gobierno pudiese adelantar las elecciones generales con tiempo suficiente para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales.

Sémper ha acusado a Vox de acudir al "rescate mediático" de Pedro Sánchez en el momento de "mayor debilidad" del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, "achuchado" por divisiones graves en diversos asuntos, como la ley del 'solo sí es sí', la Ley Trans, la subida de precios o la guerra de Ucrania.

"Esto va a suponer un balón de oxígeno y rescate mediático para desviar la atención", ha dicho, para añadir que el presidente del Gobierno está "encantado" con esta iniciativa de los de Abascal. Los 'populares' ya confirmaron hace semanas que no se opondrán a la moción de censura y optarían por la abstención.

ESPAÑA NO NECESITA "ESPECTÁCULOS"

Así, ha dicho que en este debate se van a dilucidar "los intereses tácticos de Vox" por un lado, y los de Sánchez por otro lado, que no son los del conjunto de los ciudadanos. "Que no cuenten con nosotros para esta performance", ha declarado, para añadir que lo que necesita España es "estabilidad, rigor y seriedad" y no un "show" o "espectáculos".

Al ser preguntado expresamente si Feijóo acudirá a ese debate, Sémper ha respondido rotundo: "Por supuesto que no acudirá". Sin embargo, el jefe de la oposición --que es senador-- sí que asistió al debate sobre el estado de la nación que se celebró en julio del año pasado en el Congreso.

A su entender, en los días de la moción el Congreso va a ser escenario de "ejercicios tácticos" y "cálculos partidistas" pero eso "no es lo que necesita España". "Es una moción que no va a salir adelante en ningún caso, por lo que será una victoria de Sánchez", ha proclamado.

Además, Sémper ha defendido la abstención que ha anunciado el PP y ha añadido que le parece una actitud "sensata" y se encuentran "cómodos". "Tiene que haber otro gobierno en España pero no de esta manera y con estos mimbres. Y aportando inestabilidad, bronca y ruido a la política española", ha apostillado.

CREE QUE ABSTENERSE ES UNA ACTITUD "SENSATA"

Ante el hecho de que el PSOE ataque al PP con la "gallardía" de Pablo Casado por votar 'no' a la primera moción de Vox contra Pedro Sánchez, el portavoz del comité de campaña del PP ha indicado que no iban a "entrar al trapo de ese juego" de los socialistas y ha apostado por la "centralidad" para dar una respuesta a los problemas de los ciudadanos.

En cuanto a si será la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, la que suba a la tribuna de oradores en un momento en que hay grupos que defienden no participar, Sémper ha apuntado esa posibilidad pero ha señalado que no han tomado la decisión. "Nos preocupa más las consecuencias de la moción y el deterioro en el debate parlamentario, en una nueva vuelta de tuerca para convertir el Congreso en una performance", ha resaltado.

SÉMPER RESPONDE A ABASCAL

Ante el hecho de Abascal haya dicho que Tamames se compromete a convocar elecciones generales para el 28 de mayo si sale elegido presidente y si eso podría hacer variar la abstención anunciada por el PP, Sémper ha "aplaudido" el "optimismo" del presidente de Vox porque, según ha dicho, "todos saben que ese escenario no se va a producir".

"Podemos estar aquí hablando de ficciones y estar elucubrando sobre hipótesis imposibles: todos sabemos que eso no se va a producir", ha enfatizado el portavoz del comité de campaña del PP, que ha defendido "no perder el tiempo" con ese tipo de argumentos.

Sémper ha afirmado que hay motivos para oponerse al Gobierno de Sánchez y es "necesaria" una alternativa en España como la que representa el PP para "enderezar el rumbo de la política española". A su entender, en un año electoral en el que van a acudir a las urnas en breve "parece un poco fuera de lugar una moción de censura ahora".

"En este contexto temporal, no le vemos virtud a la moción de censura salvo la de echar una mano y ser un flotador mediático al presidente Sánchez", ha manifestado, para añadir que el PP no quiere "convertir el Congreso en un circo".

En este punto, ha reiterado su rechazo a la moción de censura. "Nosotros ni estamos con la autocomplacencia del Gobierno sino que creemos que hay que cambiar al Gobierno; ni estamos con las tácticas partidistas e interesadas de Vox", ha aseverado.