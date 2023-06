PP considera "un desprecio" que PNV y PSE no quieran negociar en Guipúzcoa y les recuerda que "necesitan" sus votos

Dice que les gustaría que Eider Mendoza fuera diputada general, pero "no va a ser gratis" y querrían tener la cartera de Deportes

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El juntero electo del PP por Guipúzcoa Mikel Lezama ha afirmado este viernes que es "un desprecio y una falta de respeto" que tanto PNV como PSE-EE digan que no negociarán su posible entrada en el gobierno foral de Guipúzcoa, y les ha recordado que "necesitan" sus votos si quieren gobernar en el territorio.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Lezama ha considerado que "la situación ha cambiado, nuestra sociedad es compleja y plural y nos obliga a entendernos entre todos", por lo que ha reiterado que no entiende "el desprecio" de jeltzale y socialistas hacia el PP y "las más de 20.000 personas que nos votaron".

"En una situación complicada, en unas elecciones en las que votado muy poca gente, hemos incrementado nuestros votos, y creo que es un desprecio y una falta de respeto hacia todos los que nos han votado. Además, necesitan nuestros votos. Con toda la humildad, ya sé que nosotros somos tres y ellos suman 24, pero no falto al respeto ni a ellos ni a los que les han votado", ha asegurado.

El representante del PP ha destacado que los ciudadanos "nos han dado la llave" de la gobernabilidad en Guipúzcoa y que por eso "queremos negociar y entrar en el gobierno", por lo que ha instado a PNV y PSE a "sentarse y hablar". En este sentido, ha señalado que, si jeltzales y socialistas "piensan que el PP está para ser despreciado, sometido o maltratado, se están confundiendo".

"Ellos tienen mucho más en juego que nosotros, porque son los que ahora están en el gobierno y quieren presentar a Eider Mendoza como candidata. Ellos tienen la necesidad y mucho en juego. Lo que nosotros decimos es que estamos abiertos a negociar y que nos gustaría, por ejemplo, tener la cartera de Deportes. Nos gustaría que Eider Mendoza fuera diputada general, pero eso no va a ser gratis", ha indicado.

Asimismo, se ha mostrado "indignado" porque las elecciones generales del 23 de julio puedan interferir en las negociaciones sobre la gobernabilidad de Gipuzkoa, y ha diocho que no entiende que suceda eso.

"Estamos hablando de políticas de Guipúzcoa y, de repente, independentistas y nacionalistas se ponen en clave nacional. ¿Acaso no son Guipúzcoa y Euskadi lo que nos importa? ¿Por qué se ponen a mirar a España? No lo entiendo. Es una falta de respeto a los guipuzcoanos y a los vascos. Me da igual que las generales sean hoy o dentro de un año. Lo que tengo claro es por qué entre en política y por qué fui candidato en Guipúzcoa. El resto de debates me parecen una falta de respeto, y más con los retos que tenemos en Gipuzkoa", ha concluido.