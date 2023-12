El PP contempla todas las iniciativas parlamentarias contra Ley de Amnistía, sin descartar una comisión de investigación

Sémper cree que Patxi López hará mañana un discurso duro en defensa de la amnistía porque tiene "la radicalidad del converso"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular llevará a cabo todas las iniciativas posibles para frenar la Ley de Amnistía, sin descartar la creación en el Senado de una comisión de investigación que permita aclarar extremos como cuánto cobra el mediador que ha asistido a la reunión entre PSOE y Junts en Suiza, según han informado fuentes 'populares'.

Aunque 'Génova' quiere ir paso a paso y no adelantar acontecimientos, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que aprovechará su intervención este martes en el debate de toma en consideración sobre la ley de amnistía para pedir información a Sánchez sobre cuánto cuestan los mediadores y quién los paga.

"Nadie sabe los honorarios de esos mediadores. Le pediré también información al respecto, y espero que nos la dé, y si no, lo investigaremos", ha avisado, insinuando así esa vía parlamentaria. Fuentes del PP insisten en que es una propuesta que aún no está encima de la mesa pero no la descartan y, en caso de llevarla a cabo, sería en el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta.

ESTE MARTES, PRIMER PASO "LEVANTANDO UN MURO ENTRE ESPAÑOLES"

Ante el debate sobre la ley de amnistía de este martes en el Pleno del Congreso, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha censurado la ausencia de Pedro Sánchez este martes en ese debate --estará en Estrasburgo-- cuando es el "primer paso levantando ese muro entre españoles" del que el jefe del Ejecutivo habló en su debate de investidura.

El también vicesecretario de Cultura del PP ha indicado que, frente al "fraude electoral y político" que constituye esta ley, que tacha de "inmoralidad política", Feijóo defenderá mañana en el Congreso la posición del PP, "que es la de millones de españoles".

Sémper ha criticado que la primera ley que se va a debatir en el Congreso no incluya ayudas "para ayudar a las familias", para "generar empleo" o con incentivos para la inversión o los autónomos, sino que es una norma que afecta a personas "acusadas de corrupción" y que el propio Ejecutivo tachaba de "inconstitucional" antes de las pasadas elecciones.

AFEA A SÁNCHEZ QUE MAÑANA NO VAYA A "DAR LA CARA"

Además, ha pronosticado que el discurso del presidente del PP será previsible en el fondo y en la forma y ha augurado que el del portavoz socialista, Patxi López será duro, porque tiene "la radicalidad del converso". "Para hacerse perdonar el pasado, muchos líderes y portavoces del PSOE usarán todos los argumentos para hacer mucho ruido y emponzoñar el debate", ha añadido.

Sémper ha censurado que Sánchez no aproveche el pleno del Congreso para "dar la cara" y defender una ley de la que es "coautor junto a Puigdemont" y explicar de qué está hablando con los independentistas fuera de España o cuáles son las materias que están tratando.

"Creemos que el señor Sánchez podía aprovechar para contarnos mañana qué es de lo que está hablando con los independentistas fuera de España, qué es de lo que está hablando con un mediador en Ginebra y cuáles son las materias que están tratando", ha abundado.

Sémper ha recalcado que la ley de amnistía genera "mucha polémica y preocupación" entre los españoles, y rechazo no solo entre los votantes de centro, derecha o liberales, sino entre la mayoría delos ciudadanos. Por eso, ha dejado que el PP está abierto a impulsar todas las iniciativas parlamentarias para frenarla, a través de una oposición "responsable", "seria", "contundente" y "eficaz".

"Quiero anunciarles que, además de la posición que fijaremos mañana, no descartamos, como ya les he dicho en muchas ocasiones, ninguna iniciativa parlamentaria contra esta ley y contra los atropellos que el señor Sánchez diseñe y quiera impulsar en beneficio propio", ha sentenciado.

'GÉNOVA' AFEA A ABACAL DAR UN "BALÓN DE OXÍGENO" CON ESTE DEBATE

Fuentes el PP han censurado además que la víspera del debate sobre la ley de amnistía, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le dé un "balón de oxígeno" a Pedro Sánchez, asegurando que "habrá un momento dado" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Sánchez.

A este respecto, Sémper ha afirmado que el PP no va a dar "balones de oxígeno" a Sánchez porque el presidente del Gobierno busca la división de la sociedad en dos grandes bloques "que no puedanhablar ni llegar a puntos de encuentro".

"Se juntan el hambre y las ganas de comer, esto es un despropósito y nosotros no vamos a participar de este banquete", ha declarado Sémper, que ha reiterado que su partido hará una "oposición contundente, seria, eficaz" y que preserve lo poco que "queda en pie de educación, respeto y tratar de no dividir a la sociedad".

DENUNCIA LA "COLONIZACIÓN" DE LAS INSTITUCIONES

Por otra parte, Sémper ha denunciado la voluntad del Gobierno de "colonizar sin pudor" todas las instituciones y lo ejemplifica en el nombramiento como presidente de Efe del que fuera secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver.

"Frente a ello, seguiremos defendiendo poner a los mejoresprofesionales en los organismos públicos y que no tengan vínculospartidistas en la dirección a la que nos tiene acostumbrados esteGobierno", ha finalizado.