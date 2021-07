El PP convoca actos mañana en toda España para explicar sus recursos contra los indultos y pedir la dimisión de Sánchez

Sus cargos denunciarán como hasta los socios del presidente del Gobierno "se mofan" de él y que la "mentira" es su forma de gobernar

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La cúpula del PP y los parlamentarios del Grupo Popular se desplegarán este viernes por toda España para explicar la oposición del partido a los indultos del 'procés' y sus recursos ante el Tribunal Supremo, al tiempo que exigirán la convocatoria de elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez, haciendo hincapié en que ha convertido la "mentira" en su forma de gobernar, según han informado a Europa Press fuentes de la formación.

El primer partido de la oposición está convencido de que su "no" a los indultos y a la mesa de diálogo que promueve Sánchez con el Gobierno de la Generalitat recoge el sentir mayoritario de la sociedad española y así lo visualizará explicando en las distintas provincias la posición que defendió esta semana Pablo Casado ante el Pleno del Congreso.

En 'Génova' consideran que la legislatura está "agotada" y "caducada" y que la única salida pasa por disolver el Parlamento y convocar elecciones, como ha solicitado el presidente del Partido Popular. Así, los cargos del PP destacarán que si "tan valiente es Sánchez como para indultar a quienes dieron un golpe a la legalidad, que abra las urnas y que los españoles puedan opinar".

"LOS BANDAZOS Y LA MENTIRA, SEÑAS DE IDENTIDAD DE SÁNCHEZ"

En el cuartel general de los 'populares' recalcan además que el presidente del Gobierno ha instalado la "mentira como forma de gobernar". Por eso, el PP aprovecharán todos sus actos para denunciar que "Sánchez y mentira son sinónimos y significan lo mismo" porque ha quedado demostrado por los hechos que su "palabra no vale nada", según argumentan fuentes de la formación.

"Todo lo que prometió lo ha incumplido, y cuando ha dicho una cosa ha hecho la contraria. Los bandazos son su seña de identidad. Hasta sus socios independentistas se mofan de él, le humillan y le recuerdan cuando rechaza el referéndum que antes también dijo que no habría indultos, no pactaría con Bildu y no gobernaría con Podemos", resumen en la cúpula del PP ante la declaración solemne de Sánchez este miércoles ante el Congreso garantizando que no habrá referéndum y las palabras del Gabriel Rufián (ERC) restando credibilidad a las mismas.

Como prueba de ello citan también las manifestaciones del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, acerca de votar en referéndum un acuerdo sobre el autogobierno y la financiación, algo que, según el PP, confirma que "las mentiras" del presidente del Gobierno "no duran ni 24 horas".

ACCIÓN JUDICIAL ANTE EL SUPREMO

Los dirigentes del PP dedicarán también sus intervenciones públicas a explicar la acción jurídica del partido ante el Tribunal Supremo contra los indultos y subrayar que la medida de gracia será el "finiquito" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y el "epitafio" del PSOE, en línea con el mensaje lanzado hace un par de días por Casado.

Precisamente este jueves el Supremo ha admitido a trámite esos nueve recursos del PP, uno por cada uno de los indultados, que el partido presentó en "representación de los millones de españoles afectados por este atropello democrático y en defensa de los miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia".

Fuentes del PP ya aseguraron este miércoles a Europa Press que el partido también está estudiando la posibilidad de que Pablo Casado recurra a nivel personal después de que su nombre apareciese en un informe de la Guardia Civil como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

EL PP, EN CONTRA DE "ENTERRAR" LA MALVERSACIÓN DEL PRÓCÉS

Los parlamentarios y vicesecretarios del PP utilizarán también sus comparecencias este viernes para defender la independencia de los órganos constitucionales y judiciales, como el Tribunal de Cuentas, que ha cifrado en más de cinco millones de euros el dinero supuestamente malversando en el 'procés' por exaltos cargos de la Generalitat.

Es más, avisarán al PSOE que si trata de subvertir las mayorías en este órgano fiscalizados con el objetivo de "enterrar la corrupción económica de los líderes independentistas", el PP pedirá amparo al Constitucional, a la Comisión de Venecia y al Parlamento Europeo como hicieron ante los "intentos de controlar el CGPJ", según añaden las fuentes consultadas.