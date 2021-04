El PP cree que los datos del CIS están en "los despachos de Moncloa" y denuncia la utilización de este órgano

Montesinos asegura que José Félix Tezanos "hace muchos meses que debería haber dimitido" porque "hace lo que quiere Pedro Sánchez"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha señalado que su partido no tiene la última encuesta que está realizando el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha denunciado la "utilización" de las instituciones por parte del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado un día después de que el PP haya reclamado a la Junta Electoral Provincial de Madrid que tome "las medidas necesarias para comprobar" que el CIS está realizando encuestas, aunque no sean "para publicar antes del 4 de mayo", y haya exigido que se le entreguen los resultados de las mismas de forma "inmediata".

"¿Sabe qué encuesta no tenemos? La del CIS. La encuesta del CIS donde está es en los despachos de la Moncloa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué utilización de los instrumentos del Estado por parte del señor Sánchez! No vale todo", ha exclamado Montesinos.

"ME PARECE UNA BARBARIDAD"

En este sentido, no ha dado credibilidad a la explicación del CIS asegurando que esa encuesta que está realizando "no la está mandado a Moncloa". "No se lo cree absolutamente nadie. Me parece una barbaridad", ha abundado.

En un acto electoral junto a la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, Montesinos ha recalcado que "hace muchos meses que debería haber dimitido" el responsable del CIS, José Félix Tezanos, porque se dedica a "hacer lo que quiere el señor Pedro Sánchez".

Tras asegurar que hace "muchos meses" que el PP no valora las encuestas del CIS, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha señalado que "parece que todo lo que toca Sánchez lo destruye y destruye su prestigio".

ACUSA A LA IZQUIERDA DE "ENFANGAR" LA CAMPAÑA DEL 4M

El vicesecretario de Comunicación del PP ha acusado a Sánchez y los partidos de izquierda de haberlo "intentado todo" contra el PP e Isabel Díaz Ayuso en la campaña madrileña, recurriendo al Boletín Oficial del Estado y al Centro de Investigaciones Sociológicas para "enfangar y embarrar" la campaña electoral.

Sin embargo, ha recalcado que no han conseguido "parar la ilusión ni las ganas de acudir masivamente a las urnas el 4M". "Todos los que quieran libertad tienen que apostar por el PP", ha manifestado, para pedir a los madrileños que "no se confíen" y unifiquen el voto del centro derecha en torno al PP.

Tras asegurar que el 4 de mayo empieza "el principio del fin del sanchismo", el dirigente del PP ha elogiado la "campaña en positivo" del PP en los comicios madrileños y ha apostado por que Díaz Ayuso pueda lograr el mayor número de apoyos para gobernar con "las manos libres" a partir del 4 de mayo.

Ante la posibilidad de que el PP pueda necesitar el apoyo de Vox, el dirigente del PP ha recalcado que ha "escuchado a la izquierda hablar de cordones sanitarios" y ha subrayado que "las fotografías de la vergüenza" se las ha hecho el PSOE con Bildu, aludiendo a las reuniones con la formación abertzale tanto de la vicepresidenta Carmen Calvo como de la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra. "No aceptamos lecciones de la izquierda", ha aseverado.