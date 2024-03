El PP cree que si Armengol no responde a quién del 'caso Koldo' contactó con el Govern balear es porque "oculta algo"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha señalado que si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no respondió a las preguntas de los periodistas sobre quién del 'caso Koldo' contactó con el Gobierno de Baleares para proponer la empresa que le vendió mascarillas defectuosas es porque "oculta algo", mientras que ha calificado la comparecencia de la expresidenta balear del martes como "tremendamente lamentable".

"Si ella no es capaz de contestar a esta pregunta, ni tan siquiera es capaz de decir 'yo no sé nada' o 'conmigo no fue', es porque está ocultando algo", ha afirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press. En su opinión, Armengol "no contestó" porque sabe que "hay una cuenta atrás" tras la cual se acabará sabiendo quién les contactó.

Gamarra ha insistido en que la negativa de Armengol de dar explicaciones sobre quién de la trama Koldo inició el contacto le hace pensar que se pusieron en contacto con la propia Armengol o "con alguien de su Ejecutivo, ya que el Govern balear sabía que las mascarillas que compró "no eran aptas" y aun así se avaló a la empresa Soluciones de Gestión --recomendada por Koldo García, otrora asesor del exministro José Luis Ábalos--.

En este sentido, la secretaria general 'popular' ha reprochado a la presidenta del Congreso que tampoco contestara ayer a por qué pago a la trama "en tan solo seis días" y tardó "simplemente en solicitar" una reclamación "casi 800, el mismo día que salía del Gobierno de Baleares".

Para Gamarra, con su comparecencia en la Cámara Baja Armengol "no ha convencido, no solo al Partido Popular", sino "absolutamente a nadie", por lo que ha clamado que es "inasumible que siga un minuto más" al frente de la Presidencia de la Cámara. "Esto tiene que quedar en el ámbito del PSOE y del Poder Ejecutivo, así como de otros gobiernos autonómicos, pero no afectar a una institución donde se debe velar por su dignidad", ha zanjado.

COMPARECENCIA "TREMEDAMENTE LAMENTABLE"

Por otra parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que la comparecencia de Armengol el martes fue "tremendamente lamentable", y que "hoy hay más motivos que ayer" para que presente su renuncia. También ha criticado que "tres periodistas de tres medios distintos" le preguntaron sobre el asunto y no respondió.

"En el momento que comparece aquí, en la sede de la soberanía nacional, está evidenciando que esta señora no puede seguir ni un día más al frente de esta institución. Es la tercera autoridad del Estado y ha traído un problema suyo, personal, de su gestión en las Islas Baleares, aquí, para convertirlo en un problema de todos", ha lamentado Tellado, insistiendo en que se está dañando la imagen de las institución.

Tras constatar que la expresidenta de Baleares fue "incapaz" de explicar "quién le llamó para pedirle que contratase las mascarillas fake", el portavoz 'popular' ha pedido nuevamente explicaciones: "¿Fue el señor Koldo García? ¿Le llamó el señor Ábalos? ¿Le llamó el superjefe, como figuran las escuchas? ¿Quién le llamó?".