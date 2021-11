PP-A no cree que 'Génova' quiera "dinamitar algo que funciona bien" como Andalucía con PP y Cs

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo (PP-A), ha apuntado este jueves que no cree que tenga "sentido" que desde 'Génova' --la dirección nacional del PP-- se quiera "dinamitar algo que funciona bien" como el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En el marco de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla, el consejero de Hacienda se ha pronunciado así a propósito de unas declaraciones del vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, quien ha apuntado al exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, ahora en el PP, como la persona que podría haber pasado a la citada emisora radiofónica la grabación de unas palabras suyas en el marco de una reunión interna del grupo parlamentario de Cs contrarias a la aprobación de un Presupuesto andaluz para 2022 si incluía recortes en servicios públicos.

En una entrevista este pasado miércoles, Marín indicó que "no le extrañaría" que Hervías hubiera filtrado ese audio porque "son conocidas por todos la OPA" del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y las "maniobras" de Hervías para "liquidar a Cs en Andalucía y en toda España".

Sobre una supuesta pretensión por parte de 'Génova' --en referencia a la dirección nacional del PP-- de "desestabilizar" la situación política en Andalucía, el consejero de Hacienda ha defendido este jueves que "Andalucía va bien, crece por encima de la media, se ha convertido en una locomotora", algo que "nadie discute", y cuenta con "un gobierno estable" y "un presidente que quiere mantener la legislatura hasta el final".

Juan Bravo ha añadido que, "para que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España, es necesario que Madrid sea del PP, que Andalucía sea del PP", y por eso se ha preguntado "qué sentido tiene dinamitar algo que funciona bien". "No sé por qué el vicepresidente ha hecho esas afirmaciones", ha añadido el consejero de Hacienda, quien ha agregado que él no ve "a 'Génova' en esas guerras cuando lo que quiere es que Andalucía siga con ese crecimiento".

Ha añadido que, lo que sí le ha pedido el presidente del PP, Pablo Casado, "alguna vez que hemos coincidido", es que "hay que sacar Presupuestos", y lo que plantea Marín iría "justo en el sentido contrario" de esa pretensión.

"A lo mejor me estaban engañando, pero yo creo que no", ha continuado Juan Bravo, que ha agregado que Casado le preguntó recientemente si "el Presupuesto (de 2022) va a salir". "Le dije, 'va a ser complicado', y él me dijo, 'pero tiene que salir', y le dije, 'ya, ya, sí, sí, no me metáis más presión, el Presupuesto tiene que salir'", ha relatado el consejero de Hacienda sobre una reciente conversación con el líder nacional del PP.