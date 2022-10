El PP cree que el Gobierno valenciano está "agotado" desde la salida de Oltra

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La síndica del PP en Les Corts valencianas, María José Catalá, ha afirmado este jueves, en la sesión de control, que desde que la exvicepresidenta Mónica Oltra salió del Consell "el proyecto del Botànic está agotado y solo le queda agonizar", como se ve con "la purga y luchas fratricidas" de Compormís, mientras que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, le ha replicado que es "una broma universal" que su partido trate de dar lecciones y ha garantizado la estabilidad del Consell.

Según Puig, que el PP trate de dar una lección de espectáculos en le Consell "eso sí que es una broma universal" y ha recalcado que, en estos siete días "ha pasado muchas cosas", pero ha recalcado que la estabilidad de los Gobiernos "se mide en la aprobación de las políticas que se llevan adelante".

En ese sentido, ha recalcado hace siete días Catalá afirmó que no se aprobaría la reforma y se aprobó el lunes pasado bajando los impuestos al 97% de los valencianos. Además, ha resaltado que han ido "más allá y en 2023 subirá la presión solo a los que ahora puede y deben ayudar más".

Asimismo, ha replicado a las críticas de Catalá por el futuro de la gigafactoría de Volkswagen y ha recalcado que el Consell lleva trabajando desde el 8 de octubre del pasado año en este proyecto que ha escogido la Comunitat Valenciana "por ser ejemplo de estabilidad" y ha señalado que los terrenos donde se construirá --Parc Sagunt-- el PP los dejó en "liquidación".

Del mismo modo, ha replicado a Catalá --que ha afirmado que Ford vino a la Comunitat con el PP-- que en 1976 su partido no existía y ha destacado los nuevos proyectos anunciados para la planta sobre los eléctricos que, les ha recriminado, "no saben valorar". Por todo ello, ha le ha pedido que ya que no se puede llegar a acuerdos por lo menos no pongan "obstáculos" al progreso de la Comunitat Valenciana.

Además, ha destacado que "todos los indicadores económicos y sociales son absolutamente mejor la Comunitat valenciana gracias al diálogo social y al Gobierno progresista avanzamos en la prosperidad de la Comunitat Valenciana".

Por contra, Catalá se ha referido a "las luchas fratricidas" de Compromís y ha expuesto que no cesa a la ya exconsellera de Agricultura Mirellà Mollà por "su mala gestión sino por orden de su vicepresidenta". "Su Consell parece una serie turca", ha espetado Catalá, que ha afirmado que Puig "no manda ni en su propio gobierno".

"Hace solo siete días le decía que el Botanic iba como pollo sin cabeza, lo que no pensaba es que se lo tomaran tan en serio y acabara cortándole la cabeza a una consellera", ha señalado. Por ello, ha preguntado al president "si defiende con eficacia los intereses de los valencianos, o es la señora Oltra la mano que mece la cuna de su Consell".

La síndica popular ha indicado que "estamos ante un fin de ciclo: hace una semana lanzó desde esta tribuna un ultimátum a sus socios para que le dejaran aprobar su reforma fiscal; el mismo día, Volskwagen amenazó con no ir a Sagunt porque usted y el señor Sánchez vendieron el oso antes de cazarlo. También aprobó una reforma fiscal raquítica subiendo los impuestos por la puerta de atrás y este martes llega el cese fulminante de la señora Mollà".

Asimismo, ha anunciado la presentación de una iniciativa en los presupuestos para que incluir la inversión en la gigafactoría de Sagunto ante la falta de compromiso por escrito de Puig para que "los anuncios son sean de boquilla" y en ese sentido ha afirmado que el Consell es "incapaz de cerrar un acuerdo firme con la Volkswagen mientras le da 45 millones de euros a un amigo de la consellera Torró para la compra de material sanitario por el Covid".

Respecto a la reforma fiscal, ha recriminado que "solo ha bajado 69,84 euros al año a cada valenciano cuando su sobre recaudación por la inflación asciende a 1.800 millones" y ha criticado que e aumento del paro femenino. "Los valencianos no merecen este espectáculo, con un proyecto agotado", ha apostillado.

"PARÁLISIS DE LA COMUNITAT"

Asimismo, el presidente ha replicado a la portavoz de Cs, Ruth Merino --que le ha advertido que con sus políticas llevarán a la "parálisis a la Comunitat cuando no al estancamiento y a la ruina-- que "no vamos camino de implantar la dictadura del proletariado, pero tampoco de la desamortización social ni de las recetas neoliberales que han abrazado".

Por contra, ha recalcado que su proyecto es "abierto" para avanzar en la igualdad social y "equipararnos a la sociedades más avanzadas del mundo como Suecia y Noruega". "Thatcher y Liz Truss --las exprimeras ministras británicas-- han fracasado", ha recordado a Merino. Por ello, ha recalcado que ellos no tienen "voracidad fiscal", sino que la reforma fiscal que ha aprobado sigue el precepto constitucional de progresividad fiscal.

Por contra, la portavoz de Cs ha acusado a Puig de "echar balones fuera" y le ha recalcado que como presidente es "responsable último" de las políticas regresivas de sus socios. Así, ha cuestionado el "futuro prometedor" prometido porque "ha pasado de anunciar una reforma fiscal fantasma a una demagógica que solo da una limosna de 9 euros de ahorro al mes" y que además es "contradictoria" porque "si va tan bien la recaudación para qué sube impuestos".