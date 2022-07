El PP cree que Sánchez está en campaña con su anuncio de hacer fijos a 67.000 sanitarios porque corresponde a las CCAA

Gamarra y Bendodo aseguran que lo que hace el Gobierno es cumplir una sentencia europea que le obliga a dar este paso

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha recriminado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que esté ya en "campaña electoral" tras su anuncio de hacer fijos a 67.000 sanitarios cuando, según ha dicho, la competencia de esas contrataciones es de las comunidades autónomas. Además, ha señalado que lo que hace el Gobierno es cumplir una sentencia europea que le obliga a dar ese paso.

Así se ha pronunciado un día después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que el Consejo de Ministros de este martes va a aprobar hacer fijos a 67.300 sanitarios, una medida que busca acabar con la "precarización en la sanidad". "Vamos a estabilizar a 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración", dijo Sánchez en una entrevista a 'El País'.

"Parece que hemos comenzado la campaña electoral", ha proclamado Bendodo en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo al ser preguntado si el PP está dispuesto a apoyar ese decreto. A este respecto, ha dicho que su partido quiere ver el "contenido" de esa propuesta porque hasta ahora solo conocen lo que han leído en la prensa.

El 'número tres' del PP ha recordado que a los profesionales sanitarios "los contratan las comunidades autónomas", que son "las que tienen las competencias" en este caso. "¿Desde cuando sabe cómo se contratan? Son las CCAA las que pagan y contratan", ha abundado.

Además, el 'número tres' del PP ha recordado que hay una sentencia europea que "obliga a esta cuestión" y "las comunidades autónomas son las que tienen que llevarla a cabo". "Vamos a decir la verdad", ha exclamado.

Bendodo ha indicado que su partido lleva meses "pidiendo al Gobierno que habilite los mecanismos para formar a más médicos de familia porque hace falta profesionales sanitarios. En este caso, ha proseguido, el Ejecutivo sí que tiene esa competencia para articularlo.

GAMARRA PIDE NO DEJAR PLAZAS MIR DESIERTAS

De la misma manera, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que "habrá que ver cómo es el real decreto" que aprueba el Consejo de Ministros. Eso sí, ha indicado que responde a la necesidad de cumplir con una sentencia europea, que "obliga a que aquellos que están en situación de interinidad pasen a ser fijos".

Gamarra ha explicado que "una cosa es estabilización y otra cubrir las necesidades que a día de hoy tiene la sociedad española" y que, según ha pronosticado, "se va a vivir con muchísima intensidad este verano". Por eso, ha dicho que todas las CCAA están pidiendo al Gobierno que "ponga medidas eficaces encima de la mesa" ante la "falta de profesionales sanitarios".

La dirigente del PP ha recalcado que hay que tomar medidas que el Gobierno no está haciendo, como "no dejar ninguna plaza MIR desierta, como ha ocurrido este año" y actuar con planificación ante las jubilaciones. "Son cosas que el Gobierno no está haciendo y el presidente Sánchez no puede tapar única y exclusivamente hablando de la estabilización", ha aseverado.