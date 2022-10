PP cree que las selecciones de pelota y surf no pasarán el filtro internacional y PNV confía en que España lo facilite

PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU respaldan el acuerdo y no creen que "se rompa España" y EH Bildu insiste en su extensión a todos los deportes

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El PP+Cs cree que las selecciones vascas de pelota y surf no lograrán pasar el filtro para jugar en competiciones internacionales y ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una vez más, genera falsas expectativas" con su acuerdo con el PNV. Por su parte, la formación jeltzale confía en que el Ejecutivo "cumpla" el pacto y facilite "en la normativa internacional" que ambas selecciones vascas puedan competir.

Por su parte, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han respaldado el acuerdo y no creen que "se rompa España" por ello, mientras que EH Bildu ha admitido que "es un paso", pero ha vuelto a reclamar su extensión a todos los deportes de Euskadi. "Nos corresponde como nación", ha defendido.

En el debate del Parlamento de las ondas de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha dicho que su acuerdo responde a "un clamor popular" y es una reivindicación por la que muchas federaciones deportivas vascas "han estado peleando".

Urrutia ha destacado que "este es un primer paso importantísimo simbólico hacia la oficialidad"". No obstante, ha explicado que sus aspiraciones como PNV "no están satisfechas con estas dos selecciones". "Pero para nosotros se inicia un camino interesante e ilusionante, que habrá que seguir abordando en el futuro", ha indicado.

Tras admitir que la normativa internacional solo reconoce a los Estados, considera que "aquí hay un acuerdo con el Gobierno de un Estado, España", y entiende que "facilitará que en la normativa internacional las selecciones vascas de pelota y de surf puedan competir".

UN PASO, PERO "INSUFICIENTE"

Por su parte, la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena considera que hay que ser "precavidos" en esta cuestión, pero ha admitido que "es un paso, una buena noticia en el largo camino de reivindicaciones que tienen un arraigo social muy importante" en la sociedad vasca. Sin embargo, considera que "quizá no es un paso tan grande como el que se ha querido vender", aunque tampoco "hay que infravalorarlo".

Asimismo, cree que la enmienda del PNV a la Ley del Deporte, en la que ha habido acuerdo, "en su primer punto blinda la imposibilidad" de extenderlo a otros deportes que no sean pelota o surf. Por otro lado, considera que esto no responde a lo que EH Bildu entiende como "nación vasca", sino que se limita solo a la Comunidad Autónoma Vasca.

"Se me hace raro pensar que Unai Laso (de Navarra) y Jokin Altuna (de Gipuzkoa) puedan estar en dos selecciones diferentes. Nosotros somos una nación y este planteamiento no lo reconoce", ha remarcado.

Kortajarena ha recordado que, además, esto lo tiene que autorizar la Federación Internacional, "que cambió sus estatutos a petición de España para que estas oficialidades no se pudieran dar". "Euskadi es una nación, tiene derecho a tener sus selecciones, es una reivindicación social aplastante en nuestro país", ha manifestado.

SIN "ROMPER ESPAÑA"

La parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha hecho suyas las palabras del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que aseguró que este acuerdo "no iba a romper España". "Es un tema muy acotado y hay que valorarlo en sus justos términos. No supone ningún salto cualitativo ni es algo inédito porque la selección de sokatira ya ha participado en competiciones internacionales", ha recordado.

Sánchez cree que "algunos parecen empeñados en buscar polémicas en todo". "La participación de las selecciones en ningún caso se va a hacer desde la confrontación, sino desde la colaboración", ha dicho.

La dirigente socialista ha recordado que las federaciones vascas de pelota y surf "existían con anterioridad" a las españolas. Por ello, ha llamado a "no exagerar este debate".

"UNA BUENA NOTICIA"

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha dicho que esto "responde a una realidad en Euskadi, donde hay distintas identidades nacionales y cruzadas". En todo caso, lo ha calificado de "buena noticia". "Nosotros lo vemos con absoluta normalidad", ha subrayado.

En esta línea, ha puesto como ejemplo Gran Bretaña que "no se rompe" y Escocia o Gales participan en competiciones internacionales. "Me imagino que el nacionalismo español se llevará las manos a la cabeza y los nacionalistas vascos pedirán que no se limite a lo que hoy en día es la Comunidad Autónoma Vasca", ha indicado.

Hernández ha emplazado a ver todo esto "con normalidad, porque no pasa nada" y los propios deportistas "podrán elegir con quién quieren competir".

NORMATIVA INTERNACIONAL

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, cree que "es muy típico con los acuerdos con Pedro Sánchez que se generen falsas expectativas". "No estamos hablando de una cuestión que Sánchez vaya a otorgar, hablamos de otro tipo de seguridades jurídicas, y hay una normativa internacional que rige las federaciones", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que, tal como está la normativa actual, "es imposible" que compitan en torneos internacionales la selecciones vascas de pelota y surf. "El propio Tribunal Constitucional español ya se ha pronunciado sobre estas cuestiones. En lo que no haya federación española, como en el caso de la sokatira, podrán oficialmente competir con toda normalidad", ha explicado.

Barrio ha asegurado que, no obstante, el TC ha destacado que "será inconstitucional cuando se enfrente a las selecciones autonómicas con la selección española, y hay selección española de pelota y de surf".

Además, ha remarcado que el PNV habla de "un momento histórico" cuando solo es "un momento político, generado por las falsas expectativas que Sánchez genera".