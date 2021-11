El PP no cree que subir cotizaciones sea una buena medida, pues afectaría al crecimiento y al empleo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la subida de cotizaciones planteada por el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, "es una medida que no va en el camino correcto", pues cree que afectaría al crecimiento y al empleo.

Y es que en una rueda de prensa convocada en la Cámara Baja, tras la primera parte del debate de totalidad del proyecto de Presupuestos, Gamarra cree ha dicho que una subida de cotizaciones, que ha calificado como "impuestos al trabajo", supondría "lastrar la recuperación económica".

Así, ha apostado por mejorar la situación financiera del sistema público de pensiones con medidas de natalidad, algo que cree que "no se afronta en los Presupuestos", y por aumentar el número de puestos de trabajo y, por tanto, que paga cotizaciones.

Por ello, cree que con incrementar las cotizaciones "no se va a crear más trabajo, no va a haber más cotizantes y, por tanto, es una medida que no va en el camino correcto".

La subida de las cotizaciones es una de las vías planteadas por Escrivá a sindicatos y patronales para financiar el previsible aumento de gasto que supondrá la jubilación de las generaciones del 'baby boom'. En todo caso, el ministro ha puntualizado que, por ahora, "es una opción" pero que "sería transitorio y muy contingente".