PP critica el "absoluto descrédito" de PNV y PSOE que tras "blanquear" a Bildu, en campaña critican su "inmoralidad"

VITORIA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado este martes que el PSOE y el PNV "han caído en un absoluto descrédito" porque "hasta ahora, han estado blanqueando a Bildu" y en la precampaña electoral quieren hacer "el trabajo inverso". "Cuanto más insisten en la inmoralidad de sus socios, más se ve la inmoralidad de sus pactos", ha defendido.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede electoral del PP de Álava, De Andrés ha criticado la postura de PNV y del PSE durante esta precampaña electoral.

Para el líder de los populares vascos, "cuanto más insisten en la inmoralidad de sus socios, más se ve la inmoralidad de sus pactos". "De repente han descubierto que el historial de Bildu, su trayectoria, su falta de sensibilidad con las víctimas del terrorismo, su negativa a condenar el terrorismo, resulta que es inmoral", ha ironizado.

De Andrés ha criticado que el PSE y el PNV "lo dicen durante la campaña electoral, porque hasta ahora lo que han estado haciendo es pactar con ellos, blanquearlos, es decir, el trabajo inverso que quieren hacer ahora apresuradamente durante la campaña electoral".

"Esto no es creíble; han caído en un absoluto descrédito. El PSOE y el PNV han estado blanqueando a Bildu. Lo han hecho en Pamplona. El PSOE gobierna España con los votos de Bildu, y el PNV está acordando una y otra ley con Bildu. Ahora resulta que son inmorales", ha insistido.

Por ello, ha afirmado que "cuanto más insisten el PNV y el PSOE en decir que sus socios son inmorales, más hacen ver que sus pactos son inmorales". "Hay una alternativa a todo esto que, efectivamente, pasa por hacer lo que no han hecho PNV y PSOE, que es ser mucho más exigentes, tener un criterio ético permanentemente y no solamente para la campaña electoral", ha subrayado.

El presidente del PP vasco también ha criticado que "el PNV está diciendo que quiere negociar el futuro de Euskadi y el nuevo Estatuto con EH Bildu, al que ahora tacha de inmoral", por lo que cree que "no es creíble que el PNV esté tachando de inmoral a Bildu, cuando lo que quiere es hacer un futuro junto a Bildu, al que por cierto, todavía a estas alturas no le ha dicho que no esté dispuesto a pactar un gobierno con él, como ha propuesto Otegi y el candidato Otxandiano".

"La campaña electoral no es el momento para hipocresías, sino para decir las cosas como son. En este caso, es el Partido Popular el único que va a decir lo mismo hace seis meses, hace un año, hace dos años, hace diez años y durante esta campaña y también en la próxima legislatura", ha concluido.