El PP critica el "error garrafal" de Sánchez en su viaje a Israel y no aclara si apoyaría reconocer un Estado palestino

"El respeto internacional de nuestro país ha quedado francamente debilitado después de esa actuación de Sánchez", añade Tellado

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El todavía vicesecretario de Organización del PP y futuro portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado el "error garrafal" que ha cometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por viajar a Israel para "atacar" a ese país. Dicho esto, no ha aclarado si su formación apoyaría el reconocimiento de un Estado palestino en caso de que el PSOE lo lleve al Parlamento.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Tellado ha destacado el hecho de que un día después de ese viaje la "organización terrorista" Hamás haya emitido un comunicado "felicitando a Pedro Sánchez".

"Yo creo que el respeto internacional de nuestro país ha quedado francamente debilitado después de esa actuación de Pedro Sánchez, que desde el punto de vista diplomático es un error garrafal", ha proclamado.

¿QUÉ VOTARÍA EL PP SI EL PSOE LLEVA EL ESTADO PALESTINO AL CONGRESO?

Al ser preguntado expresamente qué votaría el Grupo Popular que va a dirigir a partir de ahora si el PSOE finalmente lleva al Congreso la posibilidad de reconocer un Estado palestino de forma unilateral, Tellado ha contestado: "Vamos a ver qué defiende el Gobierno".

En el programa electoral con el que el PP se presentó a las generales del pasado 23 de julio, el partido sostiene que España debe "imprimir un impulso a su compromiso con Oriente Medio". "Debemos trabajar para la resolución de conflictos, especialmente el israelo-palestino, por medio de la solución de dos Estados", señala el documento, que ha recogido Europa Press.

Tellado ha recriminado a Sánchez que haya viajado a Oriente Próxio a "atacar" al Gobierno de Israel y a "criticar a un país que se defiende legítimamente de un ataque terrorista de una organización como Hamás".

"Las democracias tienen que estar juntas cuando un país recibe un ataque terrorista como el que ha sufrido Israel. Israel tiene derecho a defenderse y desde luego eso no tiene nada que ver con que el pueblo palestino también deba ser reconocido y deba ser respetado", ha añadido.

UN GOBIERNO CON "PERSONAS QUE NO CONDENAN EL TERRORISMO"

El dirigente del PP ha resaltado que "frente al terrorismo un Gobierno no puede tener dudas" y ha añadido que "lamentablemente Pedro Sánchez tiene en su Gobierno a personas que no condenan el terrorismo".

"Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España porque ha firmado un pacto que no conocemos, que no ha trascendido, un pacto encapuchado con los herederos políticos de una banda terrorista que se llamaba ETA y a mí me preocupa que eso pase en nuestro país y desde luego eso para la reputación internacional de España, para la defensa de nuestros intereses como nación, eso es tremendamente negativo", ha finalizado.