PP critica la "falta de respuesta" del Gobierno de España tras la muerte de un migrante en una patera rumbo a Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

El PP de Lanzarote ha criticado este miércoles la "falta de respuesta" del Gobierno de España tras la muerte de un migrante que viajaba en una patera rumbo a la isla, según han informado los populares en un comunicado.

En este sentido, en la lancha neumática viajaban 45 personas que fueron rescatadas por Salvamar y trasladadas a tierra, siendo nueve de ellas ingresadas en el Hospital Molina Orosa por su delicado estado de salud.

"Esta nueva tragedia --señalaron los populares-- forma parte del indeseable drama humanitario que existe detrás del fenómeno migratorio y de la inmigración ilegal, donde miles de personas se juegan la vida a diario poniendo su destino en manos de las mafias que trafican con seres humanos".

Para el PP, la situación que se está viviendo en Canarias es "absolutamente insostenible" y ha denunciado la ausencia de política migratoria por parte del Gobierno del Estado, "que ha sido incapaz de hacer efectiva una política de control de fronteras y de ayuda a los países de origen".

"Ante lo que no se quiere ver es imposible actuar y la política de Sánchez de ignorar esta situación y no ver el problema, no ayuda en nada a resolver la misma, ya sea desde el ámbito nacional o del conjunto de la Unión Europea a la que usa de excusa para no hacer absolutamente nada", concluyó.