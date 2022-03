El PP critica las "ganas" del PSOE para que Vox llegue al Gobierno porque es su "excusa" para seguir con sus políticas

Pons dice que no se ha retractado de sus palabras calificando a Vox como "extrema derecha" y añade que cada uno se define por sus actos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PP ha criticado este jueves las "ganas" que tiene el PSOE de que Vox llegue al Gobierno, algo que, a su entender, se debe a que es la "excusa" que necesitan los socialistas "para poder seguir haciendo política de extrema izquierda". Además, ha echado en cara al PSOE su "pasividad" cuando debería actuar con "responsabilidad" para que Alfonso Fernández Mañueco "pueda gobernar esta comunidad".

Así se han pronunciado Sevilla la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, y el presidente del Comité Organizador del XX Congreso Extraordinario del partido, Esteban González Pons, antes de visitar las instalaciones que acogerán ese cónclave los días 1 y 2 e abril, en el saldrá previsiblemente elegido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Gamarra y Pons han realizado estas declaraciones poco antes de que se haya difundido el acuerdo entre PP y Vox, de forma que los de Abascal ocuparán la Vicepresidencia y tres consejerías del Gobierno de coalición que presida el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco. Según fuentes de Vox, ese acuerdo de legislatura incluye la Presidencia de las Cortes regionales para su procurador Carlos Pollán, 'número uno' en la lista por León, y la secretaría tercera de la Cámara.

PONS: "SI ME TENGO QUE RETRACTAR DE ALGO, LO DIRÉ"

González Pons han señalado que los españoles tienen "mala suerte" por tener "el peor gobierno en el peor momento". "Hoy hemos escuchado en los pasillos del Congreso de los Diputados a los ministros, que parecen los del PSOE tener más ganas de que Vox llegue al Gobierno que el propio Vox de llegar al Gobierno", ha enfatizado.

En este sentido, ha dicho que "no sabía quién tenía más prisa de llegar a ocupar un puesto en el Gobierno, si los de Vox o los del PSOE de que llegue Vox". "Parece que Vox es la excusa que el PSOE necesita para poder seguir haciendo política de extrema izquierda", ha aseverado.

Al ser preguntado por sus declaraciones calificando a Vox de extrema derecha mientras que el andaluz Juanma Moreno no haya ido tan lejos, Pons ha rechazado que se haya retractado de esas manifestaciones que realizó hace una semana.

"Yo no me retracto salvo cuando me retracto. Y si no me he retractado, no debo aceptar que nadie me diga que me he retractado de nada. Si me tengo que retractar de algo, yo diré que me retracto", ha afirmado.

Dicho esto, el presidente del comité organizador del congreso del PP ha rehusado entrar en más valoraciones y ha subrayado que "cada cuál se define a sí mismo, con sus actos, sus amistades y sus posiciones en los grupos europeos".

GAMARRA: CYL, UN RESULTADO "COMPLEJO DE GESTIONAR"

Al ser preguntada si al final el PP accederá a que entre Vox en el Gobierno de CyL y que ostente la Presidencia de las Cortes como demanda, Gamarra ha señalado que el resultado electoral de 13 de mayo es "complejo de gestionar" y, por tanto, "responsabilidad de todos alcanzar los mejores acuerdos posibles" para los ciudadanos de esa autonomía.

Así, ha subrayado que se trata de garantizar la gobernabilidad de una CCAA que tiene que pensar en su futuro y en tener "un buen gobierno", de forma que el candidato que ha ganado las elecciones, Alfonso Fernández Mañueco, esté "al frente del mismo".

"Es responsabilidad de todos y, por tanto, también hacemos un llamamiento al PSOE a que asuma su responsabilidad para la conformación, no solo de la Mesa del Parlamento, sino también para que el PP pueda gobernar esta comunidad autónoma", ha demandado.

Gamarra ha admitido que "queda todavía tiempo" y se está en negociaciones. "La responsabilidad es absolutamente de todos y algunos están única y exclusivamente desde la pasividad esperando a que se conforme un Gobierno cuando también en su mano tienen una responsabilidad que pueden asumir", ha apostillado.

EL PP TIENDE MANO PARA POLÍTICAS DE ESTADO

Gamarra ha señalado que el PP es un "partido de Estado" y "siempre" ha tendido la mano para hacer "buenas políticas" en España. Por eso, se ha mostrado convencida de que la nueva dirección que salga del congreso de Sevilla seguirá en esa línea porque "allí donde los españoles les necesiten, allí estará el Partido Popular".

Según Gamarra, el PP está para "servir a España y las personas", de forma que están dispuestos a "poner su granito de arena" pero "para eso es necesario que el PSOE esté dispuesto también a soltar amarras con esa parte extrema con la que gobierna y a pensar en lo que necesitan los españoles y el interés general", abandonando el "rédito electoralista".

"Estaría bien que abandonaran no solo el rédito electoralista sino también la polarización porque lo que necesita España, sobre todo en estos momentos es sentido común, serenidad y seguridad", ha enfatizado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso.