El PP critica que el Gobierno busque salvar de la cuarentena británica a Baleares y Canarias y no a otras CCAA

Montesinos se pregunta qué ha hecho el Ejecutivo de Sánchez para "impedir" está medida del Gobierno británico

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado duramente este lunes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busque salvar de la cuarentena británica a Baleares o Canarias y no a otras comunidades como Andalucía, que también reciben a muchos turistas británicos. A su entender, no se puede buscar soluciones "para unas partes de España y no para otras".

"¿Por qué Canarias sí, pero por qué Andalucía no?", se ha preguntado Montesinos, diputado del PP por Málaga, en una entrevista en Canal Sur, que ha recogido Europa Press, después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, negocie con el Gobierno británico para excluir a Baleares y Canarias de la cuarentena.

Montesinos ha pedido saber qué es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez "para intentar buscar soluciones antes de que se anunciara esa medida" del Gobierno británico. "¿Algún español sabe a esta hora qué es lo que ha hecho el Gobierno de España para impedirlo?", se ha preguntado.

Dicho esto, ha subrayado que el PP nacional "comparte la queja" de, por empleo, el presidente de la Diputación de Málaga, acerca de "por qué se está buscando soluciones para unas partes de España y no para otras".

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ "MUDO" Y "DESAPARECIDO"

Montesinos ha recalcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que dar "respuestas" pero ha asegurado que está "mudo". Dicho esto, ha señalado que antes de que terminara el estado de alarma el líder del PP, Pablo Casado, ya le trasladó en el Congreso que "hacía falta un plan B jurídico".

"¿Conocen el plan del Gobierno ante los rebrotes y la situación turística para dar estabilidad y certidumbre?", ha exclamado, para añadir que el Ejecutivo "no se puede lavar las manos" y "no hacer absolutamente nada".

Tras criticar la "improvisación" del Gobierno ante los rebrotes del Covid-19 y que esté "desaparecido", ha confirmado que esta semana el PP presentará en el Parlamento un "plan jurídico" con medidas concretas para actuar ante lo que está sucediendo, para que las comunidades sepan lo que tienen que hacer "sin volver al estado de alarma".