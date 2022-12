El PP critica las medidas "intervencionistas" del Gobierno con el alquiler y le acusa de provocar inseguridad jurídica

Bravo dice que el Grupo Popular no puede votar en contra del decreto del Gobierno si incluye medidas del PP, sin "mezclarlas" con otras

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado este miércoles las medidas "intervencionistas" del Gobierno de Pedro Sánchez en el mercado del alquiler y le ha acusado de provocar inseguridad jurídica con sus decretos, en este caso "a tres días de vencimiento del año". Además, ha dicho que son medidas con las que "no está de acuerdo" ni el inquilino ni el arrendador.

Así se ha pronunciado un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el real decreto de ayudas económicas para hacer frente a la subida de los precios, que prorrogue la subida máxima del 2% de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2023 y extiende seis meses este mismo límite para los contratos que expiren antes del 30 de junio del próximo año.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Bravo ha indicado que la seguridad jurídica es "lo más importante que puede tener un país" y ha avisado que no se pueden "cambiar las reglas cada 15 minutos" con decretos "a tres días de vencimiento de año, como está pasando", según ha denunciado.

El dirigente del PP ha criticado que el Gobierno realice "medidas intervencionistas". "Ni está de acuerdo el inquilino ni el que arrienda ni está demostrado que haya más oferta. ¿Cuál es la parte beneficiosa de esta medida?", se ha preguntado.

AYUDA AL COMBUSTIBLE TAMBIÉN PARA CLASES MEDIDAS Y BAJAS

En cuanto al descuento de 20 céntimos en el combustible, Bravo ha señalado que el PP pidió desde el primer momento que se protegiese a los sectores más afectados pero también que las "rentas medias y bajas siguiesen disfrutando de esa ayuda".

Así, ha insistido en que las clases medidas y bajas deben beneficiarse de esa medida porque son el colectivo que "más esfuerzo están haciendo" en un momento en que el Gobierno lleva "33.000 millones" en recaudación. "Y si cogemos las cotizaciones sociales, casi va a llegar a 50.000, por lo que parece justo devolver parte de ese esfuerzo a los que lo están haciendo que, no en vano, aportan más del 50% de lo que es la recaudación", ha apostillado.

Asimismo, Bravo ha recordado que el PP ya propuso en septiembre una rebaja del IVA los alimentos básicos de la cesta de la compra, algo que el Gobierno "criticó". "Luego las copian y las cuenta como éxito", ha afirmado, para pedir extender esa bajada del IVA a la carne, el pescado y las conservas.

PLAN PARA AYUDAR A CLASES BAJAS Y MEDIAS CON LA RENTA

Sobre si el Grupo Popular podría apoyar el real decreto del Gobierno, el responsable de Economía del PP ha señalado que su partido quiere ver si el texto incluye "las medidas que beneficien a la gran mayoría", sin "mezclarlas con otras".

Si al final las "mezcla", ha dicho que se buscaría "intentar decir luego que el PP no las apoya" después de introducir propuestas con las que "no pueden estar de acuerdo, como ha ocurrido con otros decretos". Pero si ese decreto trae medidas como las que ha propuesto el PP, ha garantizado que su formación no puede votar en contra.

Sobre el cheque de 200 euros a unos cinco millones de familias con rentas de hasta 27.000 euros, Bravo ha recordado que en abril --cuando calculaban que la recaudación extra podía ser de 20.000 y no de 33.000 millones---, el PP ya propuso en su plan económico un "impuesto negativo para las familias que ganaban hasta 14.000 euros" de unos 300 euros.

CREE QUE SE DEMUESTRA QUE EL GOBIERNO NO TIENE PLAN

En ese plan, ha proseguido, el PP también defendía "una cuantía extraordinaria" para las que se situaban ente 14.000 y 22.000 euros, así como la deflactación de la tarifa para las que ganaban hasta 40.000 euros. A su entender, al ser a través de la renta es de manera "más rápida y efectiva" que el sistema que plantea el Gobierno.

Bravo ha asegurado que las críticas de diferentes miembros del Gobierno al PP a medidas que ahora "copian" evidencia que "falta gestión" y que "no tienen plan". Además, ha criticado que esas medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros no vayan acompañadas de las reformas que "son necesarias para mejorar el sistema" y que está haciendo que España "no esté creciendo como debería".