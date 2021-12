PP critica que la izquierda busque usar la Sanidad como "campo de batalla" y llama a no "manipular" palabras de Ayuso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado que la izquierda busque usar la Sanidad como "campo de batalla" y ha hecho un llamamiento a no "manipular" las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios en la Cámara regional, sobre las palabras de la presidenta, quien este martes en una entrevista en radio deslizó que parece que se está tratando diferente a los ciudadanos según el centro de salud al que acudan. "Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", indicó.

Serrano ha sostenido que lo que hay que hacer es "no manipular las declaraciones" sino "leer y atender lo que se dijo". Según ha expuesto, lo que ha dicho siempre Ayuso es que está "orgullosa del trabajo sanitario que han hecho todos los profesionales sanitarios de la Comunidad".

De hecho, ha hecho hincapié en que recientemente se publicó un informe de la Intervención General del Estado que recogía que "Madrid es la comunidad autónoma que más aumentó en porcentaje su presupuesto sanitario con respecto al año preCovid". Además, ha destacado que Madrid es "posiblemente" la única autonomía que ha renovado los contratos a sanitarios contratados durante la pandemia y que están trabajando en el Plan de Atención Primaria.

Serrano ha incidido en que lo que dijo la presidenta en el día de ayer "no tiene que ver con la atención sanitaria sino con la atención al ciudadano". "Evidentemente cuando existen quejas, cuando se ven cosas que no funcionan en unos centros...", ha apuntado.

Esas quejas son, para el 'popular', la constatación de que existen "problemas y diferencias entre unos centros y otros" así como de "una izquierda madrileña que ya ha dicho que va a utilizar nuevamente la Sanidad Pública y la Atención Primaria como campo de batalla".

Ante eso, Serrano ha subrayado que la Comunidad tiene que reforzar la Atención Primaria, como se "está haciendo", y al mismo lo que no puede hacer "es oídos sordos ante quejas o ante la constatación de que existen diferencias en cuanto lo que es la atención al paciente en unos centros y en otros".

En este punto, ha insistido en que no puede ser que "sindicatos vinculados a partidos utilicen declaraciones" de la presidenta para "manipular". Frente a esto, ha reiterado el "apoyo y reconocimiento constante" que Ayuso realiza de los profesionales sanitarios, especialmente los de la Atención Primaria que "están sufriendo una mayor presión asistencial en esta última ola".