PP critica que la Junta no se opusiera al derribo de la presa de Valdecaballeros (Badajoz) cuando "tuvo la oportunidad"

MÉRIDA, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha criticado que la Junta tuvo la oportunidad "durante dos años" de oponerse al derribo de la presa de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz, y no lo hizo, algo que ha considerado un "disparate".

En este sentido, Abel Bautista ha acusado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de "mentir" cuando aseguró que no se había consultado al Ejecutivo regional sobre dicho derribo. "En la primera ocasión en la que se le consultó directamente no contestó y en la segunda ocasión en la que se le consultó no se opuso al derribo de la presa de Valdecaballeros", ha asegurado.

También ha afeado el 'popular' que, desde que se conoció la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de derribar la presa, la Junta ha tardado "casi dos meses" en presentar el recurso y lo ha presentado además "por la presión social y la presión política de las últimas semanas".

"Ahora Vara lo califica de disparate o falta de respeto con la región este derribo. Pero el disparate es haber tenido la oportunidad durante dos años de oponerse a este derribo y no haberlo hecho y la falta de respeto es mentir a los extremeños en un tema tan importante como este", ha subrayado.

Además, en rueda de prensa, Bautista ha insistido en que "lo importante" en estos momentos es "no estar en manos de un gobierno que tuvo la oportunidad durante dos años de oponerse y no se opuso" y sí "tener una presidenta que, frente a los agravios de Sánchez a Extremadura y el silencio de Vara, el silencio cómplice de Vara, haya sido capaz de denunciar la situación y defender a la Extremadura que Vara ignora".

"Porque entre Extremadura y Sánchez, Vara siempre elige a Sánchez. Entre Extremadura y Sánchez, siempre elige a Sánchez", ha lamentado el secretario general del PP extremeño.