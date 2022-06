El PP critica que Marruecos no deje pasar ninguna mercancía desde Melilla y pide reciprocidad

MELILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Melilla, Miguel Marín, ha pedido este lunes "reciprocidad" entre España y Marruecos en el paso de mercancías desde Melilla y Ceuta a Marruecos y viceversa porque desde que reabrieron las fronteras terrestres entre ambos países, desde las ciudades españolas al reino alauí la policía marroquí no permite llevar ningún artículo aunque el ciudadano vaya en régimen de viajeros mientras al contrario sí está autorizado.

A pregunta de los periodistas, el "número dos" de los populares melillenses ha manifestado que "lo que no es de recibo es que desde Melilla hacia Marruecos no se permita el paso de absolutamente nada, ni siquiera para uso particular, y que desde Marruecos hacia Melilla se permita meter lo que cada uno quiera".

Miguel Marín ha hecho estas manifestaciones tras la advertencia que ha realizado el presidente del principal partido del Gobierno de Melilla y socio de ejecutivo del PSOE, Mustafa Aberchán (CPM), a la delegada del Gobierno, la socialista Sabrina Moh, de que emprenderá "acciones judiciales contra ella si aplica una nueva normativa prevista a partir del próximo 8 de junio".

Se trata de una norma, avanzada la semana pasada por Sabrina Moh, por la que "no se permitirán pasar desde Marruecos a la ciudad más de diez kilos entre frutas y verduras por persona o vehículo o la exigencia de un certificado sanitario para cruzar con pescado".

El dirigente popular se ha posicionado con la socialista y destacado que "las normas en nuestro país hay que cumplirlas e, insisto, el comercio entre dos países debe ser bidireccional y en la misma proporción, y, por tanto, nosotros, desde el PP, exigimos que ese comercio sea en la misma proporción: de Melilla a Marruecos y de Marruecos a Melilla".

Marín, en cualquier caso, ha tachado de "hipocresía", "puro cinismo" y "demagogia" la advertencia de Aberchán a sus socios de gobierno. Aberchán --ha apuntado el también diputado del PP-- "ya nos tiene acostumbrados a hacer demagogia y ahora que lleva tres años en el gobierno, que actúe en consecuencia y que todo aquello que criticaba en su momento, pues que lo haga ahora, si realmente puede", en relación a las protestas que encabezó cuando en la etapa del Gobierno del PP de Mariano Rajoy no se permitía el paso de borregos por la fiebre aftosa.

"Si no, quedará como queda el discurso que suele hacer Aberchán y CPM: pura hipocresía, puro cinismo y solo hablar para intentar confundir a la opinión pública, para intentar sacar réditos políticos de cuestiones que deben estar suficientemente claras", ha concluido el dirigente popular.