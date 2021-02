El PP critica que Sánchez continúe "callado" mientras Iglesias sigue "erre que erre atacando a España"

Montesinos pide "no caer en las trampas" porque "si dan los números" Illa "va a pactar con los independentistas"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, continúe "callado" mientras su vicepresidente, Pablo Iglesias, sigue "erre que erre atacando a España", algo que, a su entender, está "dañando enormemente" el prestigio internacional del país.

En un acto de campaña en Girona, junto a la candidata número uno del PP por esta provincia, María Àngels Olmedo, Montesinos ha asegurado que Iglesias ha vuelto "a la carga" al considerar que España no es una democracia "consolidada" y hablando de lo sucedido en Cataluña "como si esto fuera una república bananera".

El dirigente del PP ha afirmado que eso "está dañando enormemente" el "prestigio internacional de España" y ha recalcado que el "responsable" de que Iglesias se siente en el Consejo de Ministros y siga "erre que erre" con sus "ataques" a España se llama Pedro Sánchez.

"Y hoy Sánchez sigue callado. Calla cuando atacan al Rey, calla cuando atacan a la Justicia. Calla cuando señalan a los medios de comunicación que no dicen lo que ellos quieren. Calla cuando atancan a nuestra democracia. El responsable de llama Pedro Sánchez", ha proclamado.

Por eso, ha asegurado que el domingo tiene que haber "un voto de censura" tanto a Sánchez como a su candidato en las elecciones catalanas, Salvador Illa, porque "también está callado y en silencio ante los ataques de los radicales que hoy están sentados en el Consejo de Ministros".

"SI NOSOTROS NO VOTAMOS, OTROS VAN A VOTAR POR NOSOTROS"

Ante la votación de este domingo, Montesinos ha pedido "no caer en las trampas" porque "si dan los números" Salvador Illa "va a pactar con los independentistas". A su juicio, no le pueden creer porque actúa como Pedro Sánchez, quien también prometió en la campaña de las generales que no pactaría con Bildu y los independentistas y luego lo hizo.

Tras poner en valor la campaña electoral del PP catalán, hablando de los "problemas reales" de los ciudadanos, ha llamado a acudir "masivamente" a votar en las elecciones del domingo. "Tenemos que hacer un último esfuerzo, que nadie se quede en casa", ha afirmado, para añadir que ir al colegio electoral es tan seguro como "ir a comprar el pan, a la farmacia o al supermercado".

En este punto, ha recalcado que hay que ir votar el domingo para que "nadie decida por el votante moderado y por el votante constitucionalista". "Si nosotros no votamos, otros van a votar por nosotros", ha manifestado.