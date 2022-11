El PP critica el "silencio" de Sánchez y Marlaska tras el documental de la BBC sobre la tragedia de Melilla

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado este jueves el "silencio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el documental de la BBC sobre la tragedia en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio.

Este miércoles, el PP ya exigió que el ministro del Interior comparezca de nuevo en el Congreso para dar cuenta de esa tragedia que tuvo lugar en la frontera de Melilla y que remita a la Cámara las imágenes grabadas en la valla. Además, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, no descartó acabar apoyando la comisión de investigación sobre estos hechos que solicitan Unidas Podemos y otros socios del Gobierno.

En declaraciones en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Bendodo ha calificado de "graves" las informaciones del asalto a la valla de Melilla tras el reportaje de la BBC y ha subrayado que "llama la atención el silencio" del presidente del Gobierno y del ministro del Interior.

"Tenemos que saber los españoles si el presidente Sánchez participó en la orden o conocía la orden. Tiene que explicarlo. Es un tema realmente grave", ha manifestado, para añadir que en su día el presidente del Gobierno "se arrogó la crisis humanitaria del Aquarius" con el "circo" que se montó.

El coordinador general del PP ha señalado que el Gobierno debe ofrecer explicaciones y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esté en un "permanente derbi" porque son "dos equipos de fútbol".

PIDE "SENTIDO COMÚN" CON LA LEY TRANS

Al ser preguntado si el PP podría ayudar al PSOE con la Ley Trans, Bendodo ha señalado que su formación está dispuesta a hablar con el PSOE "de todo" y llegar a acuerdos, pero los socialistas "no quieren hablar con el PP" y "solo lo ha intentado" con el Consejo General del Poder Judicial.

Dicho esto, el coordinador general del PP ha pedido "sentido común" y ha criticado que un menor de 16 años necesite la autorización de sus padres para ir a una excursión, pero no para una operación de cambio de sexo. "Esto no se entiende y son las cosas que el Gobierno tiene que explicar a la gente porque la gente no es tonta", ha enfatizado.

Finalmente, se ha referido a la propuesta del PP para desalojar okupas en 24 horas y ha afirmado que el PP tiene claro que la ocupación es un delito y vulnera los derechos fundamentales de la propiedad privada. A su entender, hay que ser "contundente" y "no se puede permitir ni amparar como hace una parte del Gobierno".