PP y los críticos del PAR sellan un acuerdo que aspira a ganar a Lambán, gobernar en solitario y que va más allá del 28M

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Jorge Azcón; y la presidenta de Aragoneses-Plataforma Aragonesista --el partido constituido por los críticos del PAR--, Elena Allué, han dado a conocer el acuerdo electoral programático que han sellado con la intención de ganar al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, gobernar la comunidad autónoma en solitario y que va más allá de los comicios autonómicos y locales del 28 de mayo, ya que aspira a acabar con el Ejecutivo de España que preside Pedro Sánchez.

Azcón ha explicado que es un acuerdo de cambio que es "necesario no sólo en Aragón sino en España", por eso es de largo recorrido con vistas a las próximas elecciones generales.

Esta acuerdo lo ha descrito como un proyecto "liberal, profundamente de centro, aragonesista, reformista y constitucionalista". "Ese es el mensaje que ratificamos hoy --ha precisado-- porque en el PP caben todos los que defiendan esos valores constitucionales".

Es un acuerdo, ha agregado, para cambiar políticamente esta comunidad autónoma que "quiere sumar y ensanchar las bases del partido", que sean más personas, más valores y con más fuerza para concurrir a las elecciones del 28 de mayo.

"Todo el aragonesismo que no quiera ser súbdito de Lambán cabe en el PP", ha resumido Azcón. El aragonesismo que no esté dispuesto a bailar el agua a Sánchez y Lambán cabe en el PP. Ha comentado que hay un aragonesismo histórico que defiende Aragón y se siente cómodo en España, que defiende el diálogo, la colaboración y no ser súbditos de nadie y "ese aragonesismo es con el que queremos llegar a acuerdos".