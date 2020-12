PP y Cs afean a Puig y Oltra que tarden semanas en reunirse en plena crisis: "Es como una serie mala"

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El PPCV y Ciudadanos han reprochado al 'president', Ximo Puig, y a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que hayan tardado semanas en reunirse, tras mantener discrepancias, y en medio de la crisis sanitaria. La presidenta de los 'populares', Isabel Bonig, la lamentado que "es un gobierno que está peleado en la mayor crisis" mientras que la portavoz adjunta de Cs, Ruth Merino, ha considerado que es "como la primera temporada de una serie mala que estás esperando a que acabe".

Así lo han indicado tras el encuentro mantenido este miércoles entre Puig (PSPV) y Oltra (Compromís) a cuenta de sus diferencias por el presupuesto de la Conselleria de Igualdad y las restricciones contra la pandemia. Ambos acordaron volver a convocar la comisión interdepartamental contra el coronavirus que lleva sin reunirse desde marzo e incluir a las consellerias de Educación y Políticas Inclusivas en el órgano que centraliza las emergencias, el CECOPI.

Bonig, en rueda de prensa, ha aludido a la reunión entre Puig y Oltra al lamentar "la reducción de la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana", defender una armonización fiscal a la baja con reducción de impuestos y abogar por la seguridad jurídica.

A su juicio, el Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) es "un gobierno que está peleado", algo que cree que influye a la hora de captar inversiones, y la vicepresidenta portavoz ha reconocido "públicamente que lleva ocho meses sin hablar con el presidente". Ha advertido que esta circunstancia se ha dado "en medio de la mayor crisis sanitaria, económica y social".

La presidenta del PPCV se ha pronunciado de este modo tras reunirse con el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP en esta provincia, Carlos Mazón, también portavoz de este partido en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para abordar iniciativas fiscales en los municipios gobernados por los 'populares'.

Mazón ha aludido al encuentro entre Puig y Oltra al lamentar que los miembros del Consell no hablen de "lo necesario: de lo mal que se está gestionando la sanidad y los centros de tercera edad", así como "de la carga fiscal que se está imponiendo a los ciudadanos y de cómo podemos afrontar la situación económica".

En este contexto, ha resaltado que sea "noticia" que era el presidente de la Generalitat y su vicepresidenta se reúnan: "Me sorprende. Si yo no me reuniera con la vicepresidenta, de Ciudadanos, de la Diputación de Alicante sería noticia pero aquí la noticia es que se reúnen".

Ha resaltado que haya trascendido que "la máxima responsable de la atención a la tercera edad desde marzo no acude, porque no es miembro ni se convoca, al consejo de gobierno para luchar contra la Covid". "Ese consejo, desde marzo, estaba sin reunirse", ha criticado.

"PASIÓN DE CONSELLERS"

En la misma línea, la diputada 'naranja' ha rechazado esta reunión "de la que no se sabe demasiado porque parece que fue discreta" y ha reiterado la afirmación del síndic de Cs, Toni Cantó, de que son los protagonistas de la serie "pasión de consellers". "Es como una serie mala que esperas a que acabe para dejar de perder el tiempo en estas cosas", ha ilustrado en declaraciones en Les Corts.

Ha exigido, por contra, que Puig y Oltra "se pongan a trabajar y tomen las decisiones importantes sobre el día a día y no estén con estas disputas y episodios de celos y envidias". "Ellos sabrán, no nos interesan", ha enfatizado reclamando que "las peleas internas las dejen para el interior del gobierno".

Dicho esto, la representante de Cs ha deslizado que fue un encuentro "un poco forzado y algo pensado en que tienen que hacer algo porque se estaba hablando demasiado" de sus discrepancias. "Y luego dicen que el Botànic sale 'més fort que mai'", ha ironizado, "a los pocos días vuelven a las andadas y volvemos a ver esas grietas".