PP+Cs se alegra de la retirada de webs de memoria porque "no se puede igualar a víctimas y victimarios"

Dice que no se puede "permitir esta aberración" y cree que a EH Bildu le queda "camino por recorrer" y "asumir la realidad de lo que se hizo"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

PP+Cs ha mostrado su satisfacción por la retirada de las web municipales de memoria en la que aparecían tanto víctimas de ETA como miembros de la banda terrorista y ha asegurado que no existe "sociedad civilizada" a la que "se le ocurra igualar a víctimas y victimarios"

En la tertulia de parlamentarios vascos de Radio Euskadi, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea, se ha referido a la retirada en las √ļltimas horas de las web de memoria de seis municipios, gobernados por EH Bildu, que todav√≠a permanec√≠an activas y que inclu√≠an esa equiparaci√≥n denunciada.

Ha afirmado que, en "honor a la memoria, a la verdad y a la justicia", no se podía permitir esta "aberración" porque, desde el punto de vista "ético y moral volvía a revictimizar a las víctimas".

"Equiparar a quien ha perdido a un ser querido, a quien injustamente había sufrido el terrorismo con quien lo infligió es una aberración. Si realmente queremos construir, hay que construir desde la verdad y para construir desde la verdad hay que asumir lo que se hizo mal y lo que no estuvo bien", ha agregado.

En este sentido, ha afirmado que no se puede construir "un futuro de no repetición de lo ya sucedido", que estuvo "mal, desde la eliminación de esos valores éticos y desde no contar la verdad".

Ante la defensa por parte de EH Bildu de una memoria "inclusiva", ha asegurado que la memoria tiene que ser "real y veraz y contar lo que sucedió". "Ni inclusiva ni no inclusiva, en el fondo la memoria es el recuerdo de una realidad y no hay que manipularla, lo que sucedió, sucedió", ha agregado Larrea, que cree que la coalición soberanista tiene "un camino por recorrer, por asumir la realidad de lo que se hizo".

A su juicio, uno tiene que "avergonzarse de lo que ha hecho mal" porque Euskadi "ha sufrido much√≠simo" y no se puede "obviar esa realidad intentando manipularla". "Nunca se podr√° equiparar una v√≠ctima a un victimario y me alegro de que se hayan retirado esas p√°ginas webs porque lo √ļnico que hac√≠an era revictimizar y volver a humillar sin reconocer lo que aqu√≠ realmente sucedi√≥", ha apuntado.

Tras insistir en que hay una realidad que hay que "asumir todos" y que hay que contarla para no repetirla, ha asegurado que "minimizar los da√Īos realizados por ETA, no es el camino".

La representante del PP ha indicado que, viendo las web y los nombres que figuraban, se preguntaba "es lo mismo Miguel √Āngel Blanco que Txapote? "Pues no", ha respondido.

Asimismo, ha manifestado que no todos los partidos pol√≠ticos han colaborado en la creaci√≥n de estas web y ha se√Īalado que el PP no lo ha hecho y "no lo har√≠a jam√°s", aunque ha manifestado que s√≠ participan en "querer reconstruir" y en que se cree un "relato veraz de lo que ha sucedido.