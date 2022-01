PP+Cs cree que PNV, EH Bildu y ERC acabarán "salvando" la reforma laboral y ve sorprendente "la bronca"

Barrio defiende que Madrid protesta por el reparto de fondos europeos "con la ley en la mano y los instrumentos del Estado de Derecho"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha considerado que PNV, EH Bildu y ERC acabarán "salvando" la reforma laboral, aunque ve sorprendente "la bronca" surgida entre ellos durante las últimas semanas.

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, Barrio ha mostrado su sorpresa por el hecho de que los socios habituales del Gobierno central tengan "esta bronca y escenificación" en este tema.

A su juicio, el mejor avance producido en el mercado laboral durante los últimos años fue la reforma laboral del Partido Popular, al permitir generar "millones de puestos de trabajo en los últimos diez años".

El dirigente popular, que ha criticado que no se llamara al PP para negociar la reforma, ha advertido que la formación liderada por Pablo Casado no apoyará el decreto. No obstante, ha considerado que finalmente PNV, Bildu y ERC acabarán "salvando la reforma". "Si no se aprueba esta no hay ningún problema y continuará de la 2012", ha incidido.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, y en referencia al recurso presentado por la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo por el reparto de parte de los fondos europeos, Barrio se ha preguntado "desde cuándo recurrir a los tribunales es una oposición destructiva".

Según ha detallado, la Comunidad de Madrid ha discrepado y protesta "con la ley en la mano y los instrumentos del Estado de derecho". "El Gobierno había pactado el reparto de los fondos en una conferencia sectorial y luego se ha apartado de esa forma de repartir y ha actuado unilateralmente", ha denunciado.

En este sentido, ha argumentado que Isabel Díaz Ayuso "no critica" que otras autonmías reciban fondos, sino que en el reparto de una parte de esos fondos se ha "marginado a su Comunidad".