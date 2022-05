El PP y Cs cuestionan a Bolaños en la gestión del espionaje con 'Pegasus'

Bal recrimina al ministro que intente "echar la culpa al CNI" de las escuchas a Sánchez cuando la seguridad del móvil era su competencia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El PP y Ciudadanos han cuestionado este miércoles la gestión que ha hecho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, del caso del espionaje a independentistas y a miembros del Gobierno a través del programa 'Pegasus'. Mientras desde el PP han avisado de que habría "una responsabilidad política clara" si las escuchas a Pedro Sánchez se hubieran hecho públicas "con fines políticos", la formación naranja ha denunciado que descargue culpas en el Centro Nacional del Inteligencia (CNI) cuando la seguridad del móvil presidencial era su competencia.

Así se han expresado durante sus respectivas intervenciones en la Comisión de Defensa del Congreso y en presencia de la titular de este departamento, Margarita Robles.

Al hilo de este asunto, el 'popular' Carlos Rojas ha emplazado al Gobierno a "acabar con la ceremonia de la confusión" en la que, a su juicio, se ha instalado dando una "preocupante imagen de debilidad" y "vulnerabilidad" al admitir que ha sido espiado.

QUE ECHE A LOS MINISTROS QUE NO DEFIENDEN AL CNI

Así, ha instado a Sánchez a defender a las instituciones y ha recalcado que esa defensa debe hacerla "todo el Gobierno" y "si hay excepciones, tienen que cesar o ser cesados", en alusión a los ministros del socio minoritario de la coalición.

Rojas ha garantizado que el PP será leal a las instituciones del Estado, pero ha avisado a Robles de que esa lealtad debe ser devuelta por el Gobierno siendo "firme" ante sus socios que quieren "echar tierra y barro a los servicios de inteligencia". "Le cuesta más trabajo defender a los 3.000 funcionarios del CNI en el Consejo de Ministros que en esta comisión y eso es inaudito", ha deslizado.

El diputado del PP ha exigido al Gobierno "responsabilidad para asumir las consecuencias de lo que está ocurriendo" y a Sánchez que acuda al Congreso a ofrecerlas, aunque ha rechazado una comisión de investigación, --como la que exige Unidas Podemos junto a los aliados parlamentarios del Gobierno-- y se ha remitido a la Comisión de Gastos Reservados.

En este contexto, Rojas ha garantizado el "apoyo leal" del PP al Ejecutivo, pero con la advertencia de que "no vale todo en política" y que "no se puede gobernar para España con quienes no la quieren".

¿RESPALDA A BOLAÑOS?

Además, ha preguntado a la ministra si estuvo de acuerdo con el anuncio público por parte del ministro Félix Bolaños de que Sánchez y ella misma habían sido espiados. "Si eso ha sido comunicado con fines políticos o tasado por tiempos políticos sería un hecho gravísimo", ha dicho, apuntando también que de ser así habría una "responsabilidad política muy clara".

Pero Robles ha defendido a su colega de Gabinete y el hecho de que el Gobierno admitiera públicamente el espionaje y lo llevara ante la Justicia. En este contexto, ha preguntado a Rojas "¿por qué le tiene miedo a que el Gobierno vaya a la Audiencia Nacional?" y le ha recordado no es la primera vez que un mandatario es víctima de espionaje.

De su lado, la socialista Zaida Cantera ha replicado a Rojas arremetiendo contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándole de "lanzar cualquier tipo de tribulación contra el CNI". Por ello, ha instado a los 'populares' a dejar de "dar lecciones" de lealtad a las instituciones.

En nombre de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha aprovechado la presencia de la ministra para darle personalmente las "gracias" por haber instado a los independentistas a aportar "pruebas" del espionaje del que denuncian ser víctimas y haber defendido a los funcionarios del CNI.

CS: VAYA SOCIOS TIENE

También, en alusión a Podemos se ha quejado de los diputados presentes en la comisión que parecían desconocer las "reglas del Estado de Derecho y la presunción de inocencia". "Vaya socios que tiene", ha dejado caer.

Asimismo, Bal ha señalado a ministro de la Presidencia: "Parece que la seguridad de los móviles del Gobierno era competencia de Bolaños", ha dicho, recriminando al ministro que le esté "echando la culpa" a la directora del CNI.

Previamente, el dirigente del partido naranja ya había instado a Robles a "apoyar en público" a la directora de los servicios de inteligencia, a la que imagina "harta y con ciertas ganas de dimitir". "Convenzala de que no lo haga", le ha pedido, antes de "desearle lo mejor" también a la ministra.

Desde Vox, Agustín Rosety se ha burlado de las "declaraciones de independencia de Cataladisney" y se ha limitado a incidir en que a los independentistas se les ha investigado "poco", aunque está convencido de que ha sido siempre "dentro de la ley".