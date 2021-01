PP+Cs dice que en los altercados de San Sebastián se combaten "actitudes violentas" y apoya la actuación de Ertzaintza

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha precisado, en referencia a los altercados de San Sebastián, que se combaten "actitudes violentas" y al coronavirus "se le combate claramente en otros ámbitos", y ha mostrado su apoyo a la actuación de la Ertzaintza.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Garrido se ha referido, de esta forma, a los altercados registrados el pasado miércoles en la Parte Vieja de San Sebastián, en los que varios individuos arrojaron objetos contundentes contra la Policía Municipal y la Ertzaintza, que acabaron con cuatro personas detenidas, además de ocho ertzainas y un viandante contusionados.

Laura Garrido ha precisado que, en el caso de los incidentes de San Sebastián, se combaten "actitudes violentas", mientras que al virus "se le combate claramente en otros ámbitos" y la policía está "para salvaguardar el orden público y proteger al conjunto de la ciudadanía".

Tras afirmar que no le sorprende que algunos grupos políticos "pongan la sospecha en la policía en vez dedicarse a condenar de la forma tan rotunda estos hechos violentos", ha recordado que "ocho agentes y dos viandantes fueron heridos", por lo que estamos hablando de "hechos violentos en los que se lanzaron botellas, trozos de alcantarillas y piedras, y se prendieron fuego a varios contenedores".

Por ello, ha dicho que desde PP+Cs, a parte de la condena "más rotunda a estos hechos", muestran su preocupación por "la escalada de estos disturbios que nos recuerdan a los episodios de kale borroka del pasado".

Garrido ha mostrado también el apoyo de su grupo parlamentario, "sin ningún tipo de duda", a la actuación de la Ertzaintza. "Nosotros no cuestionamos que actúa con proporcionalidad y, además, en condiciones muy difíciles". Así, ha indicado que los sindicatos les han trasladado la falta que tienen de "medios de protección, de material y de efectivos para hacer frente a este tipo de disturbios, algaradas callejeras y hechos violentos".

La parlamentaria de PP+Cs ha señalado también la necesidad de recordar como fueron los hechos, ya que la Policía Municipal se vio "acorralada" y tuvo que llamar a la Ertzaintza para que acudiera con más medios".

"Estamos ante hechos violentos que no se pueden disculpar bajo ningún concepto, pero no me sorprende que algunos pongan la sospecha en la policía y no se condenen actuaciones violentas que no tienen ningún tipo de justificación ni de ningún tipo de cabida", ha concluido.