PP+Cs pide que el Parlamento Vasco "ratifique su apoyo" al Sáhara Occidental y rechace la propuesta de Marruecos

Barrio advierte de que el apoyo de Sánchez a la autonomía marroquí del Sáhara es "inviable y no respeta las resoluciones de la ONU"

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo PP+Cs, Carmelo Barrio, ha registrado una iniciativa parlamentaria de carácter urgente, para su debate en pleno, en la que insta a la Cámara autonómica a "ratificar su apoyo al Sáhara Occidental" y rechazar el reconocimiento, por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de la autonomía propuesta por Marruecos.

Barrio advierte de que el apoyo de Sánchez a la autonomía marroquí del Sáhara es "inviable, no respeta las resoluciones de la ONU" y supone una "inmerecida e injusta bofetada al pueblo saharaui".

Según ha informado en un comunicado el grupo parlamentario, la Proposición No de Ley insta al Parlamento Vasco a "recordar y reafirmarse" en las declaraciones institucionales realizadas en los distintos órganos parlamentarios a lo largo de sus diferentes legislaturas en relación con la situación del Sáhara Occidental.

También aboga "por el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, la celebración del referéndum y la condena de la vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados".

El texto propuesto por PP+Cs asegura que el Parlamento Vasco "mantendrá intacto su compromiso con la solidaridad al pueblo saharaui" y servirá "de correa de trasmisión del sentir mayoritario de la ciudadanía vasca y de sus expresiones de apoyo y cooperación".

Para Carmelo Barrio, la Cámara Vasca "no se puede quedar calladaante el revés jurídico, político y diplomático que supone el reconocimiento unilateral por parte del presidente Sánchez a la propuesta marroquí de una autonomía imposible -ya que no hay soberanía- y que no está avalada por el derecho internacional ni por Naciones Unidas".

INTERGRUPO

El portavoz del grupo PP+Cs recuerda que en el Parlamento vasco se constituyó hace años el intergrupo parlamentario "Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui", "que ha tenido una actividad ininterrumpida de apoyo a la causa saharaui".

"El Estado Español tiene una deuda histórica con nuestros hermanos saharauis y el reconocimiento de esa deuda que tiene con el Sahara ha sido un elemento de consenso y de solidaridad sin precedentes en el País Vasco y en sus representantes", ha advertido.

Además, ha justificado el "carácter de urgente" de esta proposición no de Ley en "la iniciativa unilateral del presidente del Gobierno de España en lo relativo a la situación del Sáhara Occidental; y en la crisis a diferentes niveles que la carta enviada al rey Mohamed VI ha causado en el ámbito internacional, jurídico, político y diplomático".

Según Barrio, estas situaciones "han afectado directamente a la posición institucional de la Cámara Vasca". "Es necesario un posicionamiento urgente del Parlamento Vasco ante esta decisión que afecta íntimamente a la institución y que también afecta a las relaciones con el Frente Polisario y con la población saharaui", ha concluido.