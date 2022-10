El PP cuestiona que Sánchez se suba el sueldo un 4% cuando está "pidiendo un pacto de rentas" a empresas y trabajadores

Bravo acusa a Sánchez de apostar por "el subsidio" en los PGE y de poner en "riesgo" la sostenibilidad de las pensiones

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha cuestionado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sus ministros se suban el sueldo un 4% cuando está pidiendo un "pacto de rentas" a empresas y trabajadores. A su entender, debería haber apostado por esperar a que "se ponga de acuerdo todo el mundo" porque hacerlo antes no parece que sea la "postura más acertada".

En concreto, el Gobierno de coalición ha decidido aplicarse la subida salarial pactada con Comisiones Obreras y UGT en la Mesa de la Función Pública, lo que supone un aumento del 4% respecto de lo que figuraba en los Presupuestos vigentes. Con ello, el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

En una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press, ha criticado que, aunque pueda ser "una cosa menor", el jefe del Ejecutivo haya decidido subirse el sueldo cuando "se está pidiendo un pacto de rentas a empresas y trabajadores".

"A lo mejor se podría haber hecho un esfuerzo y mientras no haya ese pacto de rentas conjunto, no aplicártelo a ti. Porque si eres el presidente del Gobierno de todos los españoles, primero consigue que todo el mundo se ponga de acuerdo y luego vas tú también. Pero 'oye, como no os ponéis de acuerdo, yo me lo subo', no sé si es la postura más acertada", ha manifestado.

En cuanto al hecho de que el suelo del presidente del Gobierno sea inferior al de presidentes autonómicos en algunos casos, ha señalado que también un secretario de Estado "gana más que un ministro". "No sé si eso tiene alguna justificación. Creo que ahí habría que hacer reformas para poner cierta normalidad en lo que todo el mundo compartiría", ha apostillado.

¿AFIANZA LA BRECHA ENTRE CCAA?

En cuanto a si cree que los Presupuestos afianzan una brecha entre comunidades con los PGE, después de que Cataluña encabece el listado, seguida de Andalucía, Bravo ha indicado que Andalucía "es la comunidad con más población", por lo que si Cataluña "está por delante" evidencia que "ahí hay unas diferencias que no debieran corresponder".

Sin embargo, ha señalado que hay que fijarse en la ejecución, viendo lo que se proyectó en 2022 y lo que se ha ejecutado "realmente" y "cuándo se ha invertido en cada CCAA". Según ha subrayado, se trata de ver "la foto final".

"Si hicieran ese ejercicio, posiblemente se llevarían algunas sorpresas. Porque estar en octubre y haber ejecutado el 31% de las inversiones, apunta a que difícilmente se va a cumplir el objetivo", ha apostillado.

EN "RIESGO" LA SOSTENILIDAD DE LAS PENSIONES

En cuanto a la subida de las pensiones un 8,5%, Bravo ha indicado que la subida de acuerdo al IPC "no debe admitir discusión ni nadie tiene que ser ventajista" porque "se acordó en el Pacto de Toledo" y está en la ley.

Sin embargo, ha pedido tener en cuenta lo que dice Europa, dado que también importan "las pensiones del año 2024, del 2030 y del 2035" y ahí la Comisión sostiene, según ha dicho, que "los planteamientos que hace el Gobierno de España no son los adecuados y pone en enorme riesgo la sostenibilidad de las pensiones".

Según Bravo, la situación "merecería sentarse a hablar" y "poner encima de la mesa las necesidades para que esas pensiones sean sostenibles". Además, ha dicho que hay que hacer reformas para crecer y que los jóvenes no tengan "un sueldo de mil euros" y que "cuando alcancen la edad de jubilación" también tendrán una pensión.

"UNOS PGE CON UN GASTO NO CONTROLADO"

El responsable de Economía del PP ha señalado que los PGE llevan un gasto "que no está controlado y una subida de impuestos para todos", y sin tener en cuenta los "avisos" que ha lanzado el Banco de España, la Airef, la OCDE o el BBVA que deberían llevar al Gobierno a "ser más prudente".

"El otro día decía Sánchez, y parecía que no iba con él, que hay 2,4 millones de niños y niñas en situación de pobreza. Ante esas situaciones, hay dos posibilidades: subsidiarlas o ayudar a salir de esa situación", ha dicho, para criticar que no se opte por esta última vía con "reformas de verdad".

Bravo ha insistido en que hay que hacer reformas "utilizando los recursos que ha puesto encima de la mesa Europa" a través de los fondos europeos con un plan. "Pero estos PGE van más en el subsidio que en la ayuda de reformar y de avanzar", ha denunciado.