El PP da la bienvenida al emérito y avisa: "El Gobierno no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no"

Ante las declaraciones de Yolanda Díaz o PNV pidiendo revisar inviolabilidad, en 'Génova' creen que es una "cortina de humo"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha saludado este viernes el regreso a España del rey emérito y ha avisado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no tiene nada que decir sobre si un español puede o no venir a su país.

En concreto, el rey emérito llegará este jueves a España, en su primer viaje desde que se instaló en agosto de 2020 en Emiratos Árabes Unidos, y el lunes se verá con el Rey Felipe VI en Madrid, según ha informado Zarzuela. Según ha precisado Casa Real en un comunicado, Don Juan Carlos ha pedido este miércoles a su hijo que "haga pública su decisión de desplazarse a España a partir de mañana día 19 hasta el próximo lunes día 23 de mayo".

En una rueda de prensa en el PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha dado "la bienvenida" a Don Juan Carlos a su país. "Esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa", ha enfatizado.

Dicho esto, ha recalcado que "no hay institución que deje viva este Gobierno" porque "si no es una parte" del Ejecutivo, es la "otra". "Al final, todo lo que hacen debilitan las estructuras y las instituciones de nuestro Estado", ha enfatizado.

"SOLO FALTABA QUE UN ESPAÑOL NO PUDIERA VENIR A SU PAÍS"

Al ser preguntada si el PP cree que el rey emérito debería dar explicaciones o pedir disculpas por sus comportamientos, aunque haya sido exonerado por la Justicia, Gamarra ha recalcado que el PP reconoce "el papel que en la historia de la democracia de España ha protagonizado" Don Juan Carlos.

"Y en lo que afecta a su vida privada, es él el que tiene que decidir tomar sus decisiones. Nosotros no entramos en eso", ha manifestado la secretaria general de los 'populares'.

Interrogada después cómo valora que el Gobierno pueda presionar a la Casa Real para que Juan Carlos I no vuelva a pisar España, Gamarra ha subrayado que el Ejecutivo "no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no a su país".

"Sólo faltaba que un español no pueda venir a su país cuando lo considere oportuno. Creo que eso es algo muy básico que debiera de respetar el Gobierno", ha concluido la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

LA INVIOLABILIDAD, "UNA CORTINA DE HUMO"

Ante las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz o del PNV pidiendo revisar y abrir el debate sobre la inviolabilidad del rey, en 'Génova' creen que es una "cortina de humo". "Y para cortinas de humo, no estamos", sentencian fuentes de la dirección del PP.

En este sentido, en la cúpula del Partido Popular subrayan que el Gobierno de Pedro Sánchez "no están en condiciones de reformar la Constitución". Según añaden las mismas fuentes, la inviolabilidad está "perfectamente reflejado" en la Carta Magna.