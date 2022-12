El PP no da credibilidad a que el Gobierno niegue que no habrá referéndum cuando ya les ha dado una "amnistía"

Gamarra recuerda que ya en el pasado el Ejecutivo también negó los indultos o la eliminación de la sedición y luego lo acabo haciendo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que la reforma penal pactada con ERC "se está convirtiendo de facto en una amnistía" a los dirigentes independentistas que delinquieron y no ha dado credibilidad a las palabras del Gobierno negando de forma rotunda que no habrá referéndum.

"Que lo niegue el Gobierno no tiene ninguna credibilidad porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho", recordando sus declaraciones en el pasado diciendo que no habría indultos o que no eliminaría el delito de sedición. Es más, ha recordado que también dijo que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont y podrá venir "riéndose de los españoles".

Así se ha pronunciado después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya respondido al presidente de ERC, Oriol Junqueras, que no se va a celebrar un referéndum "ni por la vía pactada ni por la vía unilateral" porque es contrario a la Constitución y supondría "cronificar" el conflicto.

ERC SIGUE SU "HOJA DE RUTA"

Según Gamarra, ERC está siguiendo su hoja de ruta en relación con el referéndum y no han "mentido nunca", pero el "problema" es que el presidente del Gobierno es el que les "facilita" esos pasos que van dando los independentistas porque está "desarmando" los mecanismos que tiene el Estado para "protegerse".

Por todo ello, ha insistido en que las palabras del Gobierno no tienen credibilidad y ha añadido que los españoles saben que les están "engañando" y que es "la antesala de lo que va a ocurrir". A su entender, esto es un signo de que la democracia está "herida".

Gamarra ha señalado que los pasos que ha dado Sánchez con la sedición y la malversación se están "convirtiendo de facto en una amnistía" y ha subrayado que ahora el objetivo de los independentistas es el referéndum. A su entender, ningún presidente del Gobierno de España habría accedido a "debilitar" al Estado cuando hay una "amenaza cierta" de que se atente contra él como han anunciado desde el independentismo.

"LES VA A TOCAR LA LOTERÍA"

La 'número dos' del PP ha recalcado que Pedro Sánchez está haciendo "todo lo contrario" de lo que prometió en campaña electoral y, por lo tanto, está "convirtiéndose en un fraude para sus electores".

Gamarra ha criticado duramente que la enmienda transaccional sobre la rebaja de la malversación se pacte con ERC, cuyos dirigentes han sido condenados por esos delitos cuando "no es una modificación cualquiera sino la entrega del Código Penal a los que han cometido delitos". Además, ha denunciado que con estos pasos, Sánchez quiera "copar el Poder Judicial y el máximo órgano de garantías constitucionales".

También ha recordado que esta reforma penal irá al Pleno del Senado el día 22 de diciembre, coincidiendo con la semana en la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. "Les va a tocar la lotería de la mano del presidente del Gobierno, que elimina delitos y rebaja la corrupción", ha exclamado, en alusión a los dirigentes independentistas condenados por el 'procés' o huidos de la Justicia.

Por eso, Gamarra ha indicado que el PP sigue adelante con el recurso de amparo que presentará ante el Tribunal Constitucional por el "pisoteo" que se está produciendo durante toda esta tramitación parlamentaria. "Todo lo que tengamos a nuestro alcance y en nuestra mano para poder defender la separación de poderes, lo vamos a defender porque el Código Penal no es propiedad de Pedro Sánchez", ha apostillado.