El PP dará vía libre a Ayuso para presidir el PP madrileño y retomará sus congresos en CCAA tras la elección de Feijóo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular está centrado en el congreso extraordinario de Sevilla que elegirá previsiblemente a Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido el 1 de abril, pero su intención es retomar cuanto antes los congresos regionales pendientes, como el de Madrid, donde dará vía libre a Isabel Díaz Ayuso para presidirlo, según han señalado fuentes de la formación.

Ayuso ha repetido numerosas veces que presentará su candidatura a presidir el PP de Madrid, en línea con lo que hacen otros presidentes autonómicos en sus respectivas comunidades. La fecha del cónclave madrileño fue uno de los asuntos que enfrentó a Ayuso y la dirección nacional del PP encabezada por Pablo Casado.

Aunque deberá ser la nueva dirección nacional que salga del congreso extraordinario de Sevilla --se celebra los días 1 y 2 de abril-- la que se encargue de organizar los congresos pendientes, fuentes del comité organizador ya apuntan a que hay voluntad de que el cónclave madrileño se celebre cuánto antes.

Hasta ahora, y ante las reiteradas peticiones de Ayuso para adelantar el congreso madrileño, Casado y su mano derecha, Teodoro García Egea, defendían respetar el calendario aprobado en 2020 por la Junta Directiva del PP, que situaba en último lugar los congresos uniprovinciales como el de Madrid.

"Nosotros no adelantamos el congreso porque estamos pidiendo una información y porque, además, no tenemos por qué adelantarlo", dijo el pasado 18 de febrero Casado en una entrevista en la Cadena Cope, en la que señaló que el conclave madrileño era "secundario" porque lo prioritario era aclarar los contratos sanitarios que afectaban al hermano de Ayuso.

DIRIGIDO POR GARCÍA ESCUDERO DESDE 2018

El PP no está por retrasar más el cónclave de Madrid y ya pronostican que habrá voluntad de que ese congreso se celebre en cuanto lo desee la presidenta de la Comunidad de Madrid, según las mismas fuentes del comité organizador. Por lo tanto, si se convoca justo tras el congreso de Sevilla y se respeta el plazo de 45 días que marcan los estatutos, podría celebrarse desde mediados de mayo en adelante.

El PP de Madrid está dirigido desde 2018 por el expresidente del Senado Pío García Escudero, un veterano dirigente del PP madrileño al que designó Mariano Rajoy tras la dimisión de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes tras difundirse un vídeo sobre el robo de cremas en un híper y la polémica en ese momento en torno a su máster. A García Escudero le acompaña como secretaria general del PP madrileño Ana Camíns, muy cercana a Casado.

Aparte del cónclave madrileño, el PP tiene alrededor de una decena de cónclaves pendientes, como el de Extremadura, el de Asturias, el de Murcia, el de La Rioja, el de Cantabria o el de Cataluña, entre otros.

¿INVESTIGAR EL PRESUNTO ESPIONAJE?

En cuanto a si se deberían asumir responsabilidades en caso de que se demuestre el presunto espionaje a Ayuso y su familia, fuentes del comité organizador han señalado que el PP no se niega a ninguna investigación pero es algo que le corresponderá a la nueva dirección que salga del congreso de Sevilla.

Este lunes, en una entrevista en Antena 3, Feijóo ha asegurado que él no ha visto que Ayuso haya "pedido cabezas" en relación con este asunto y ha expresado "respeto hacia su persona" porque hay "algo tan elemental y constitucional como la presunción de inocencia".

"Estoy convencido de que lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid se aclarará porque estoy convencido de que no se ha hecho nada ilegal ni nada en contra del ordenamiento jurídico", ha manifestado, para subrayar que en los gobiernos son "muy importantes" los controles en la administración de material y también hay "intervenciones generales", "asesoría jurídica" y más órganos.

Por lo tanto, ha recalcado que "hay un blindaje desde el punto de vista legal y un presidente de una comunidad autónoma ni firma contratos ni tiene decisión en cuanto a proveedores". "Lo que está claro es que este asunto ya ha cicatrizado, estamos en un momento distinto y no me preocupa, se lo digo honradamente. No me preocupa esa cuestión", ha confesado.