PP dará sus "votos gratis para quitar a Bildu" donde es "llave" y pedirá formar parte de "gobiernos estables"

Iturgaiz pide a PNV que apoye "directa o indirectamente" a sus candidatos en Laguardia y Labastida y no "pacte con Bildu"

BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que su partido "ofrece sus votos gratis para quitar a Bildu de todo" y que no gobierne en los ayuntamientos de Vitoria, Durango, Oyón, Zigoitia y Koartango y en la Diputación de Guipúzcoa, donde su formación es la "llave". No obstante, ha precisado que, a partir de ahí, el PP también se "prestará" para formar "gobiernos estables allí donde es clave".

El PP vasco ha reunido este miércoles en Bilbao su Junta Directiva regional, que ha analizado los resultados de los comicios del pasado domingo, de los que Iturgaiz ha destacado tanto "la victoria en el conjunto de España" del Partido Popular como "la subida" en Euskadi.

El presidente del PP ha valorado que su formación ha "cumplido" los objetivos de incrementar la presencia en el País Vasco, donde ha tenido "un 30% más de concejales y junteros" y además es "llave" en diversos municipios y en el territorio de Guipúzcoa, y de contribuir a "la derogación del sanchismo", para la que "ya sólo faltan 53 días".

Tras los comicios municipales y forales, Iturgaiz ha asegurado que su partido no va "defraudar a los vascos que han depositado su confianza en el PP" y que no desean "verse gobernados por quienes no condenan el terrorismo y sembraron el terror y el pánico en nuestra tierra durante muchas décadas".

De este modo y dado que "el País Vasco se merece ir por el mundo con la cabeza bien alta", el PP vasco no va a "contribuir a la humillación de que los que fueron verdugos, y hoy además muchos de ellos no se arrepienten de ello, estén al frente de nuestras instituciones aquí en Euskadi y que además pretenda dirigir el futuro de los vascos".

"No lo van a hacer con nuestro voto, ni en Vitoria, ni en Durango, ni en Oyón, ni en Zigoitia, ni en Kuartango ni en la Diputación de Guipúzcoa", ha señalado el presidente del PP vasco, que ha precisado que su formación "ofrece sus votos a las fuerzas democráticas para acabar con Bildu 'gratis et amore'"

En palabras de Iturgaiz, "lo más importante en estos momentos es que Bildu, un partido antidemocrático, no gobierne las instituciones del País Vasco. Y donde nosotros podamos hacerlo, lo haremos". De este modo, ha asegurado no es una cuestión que haya que "negociarla", sino que los representantes del PP "lo van a hacer donde somos llave".

En todo caso, ha precisado que el PP "ofrece votos gratis para quitar a Bildu de todo", pero no está "ciego" y sería "una irresponsabilidad no haber entendido nada" de lo expresado en las urnas si se "obcecara en apoyar políticas que han sido censuradas" por los ciudadanos en las urnas.

"Gratis para quitar a Bildu todos (los votos) pero, a partir de ahí, nosotros vamos a pedir la legitimación de la fuerza que somos y donde nos ha colocado la ciudadanía: para ser clave en muchos municipios", ha manifestado.

El presidente del PP ha subrayado que los ciudadanos vascos "han clarísimamente castigado" al PNV porque "son modelo de corrupción, de mala gestión, de clientelismo" y quieren "nuevos aires", que representa el PP vasco porque si se mantiene "PNV-PSOE o PSOE-PNV es más de lo mismo". Según ha advertido, el "revolcón" que ha recibido el PNV en los comicios es "para que cambien el chip" y lo tienen que "escuchar en Sabin Etxea".

De este modo, ha afirmado que el PP se va a "prestar para ayudar a la gobernabilidad" en los lugares donde son "clave" para formar "gobiernos estables", porque es "un partido de gobierno".

Preguntado si el PP condicionará sus apoyos a que pueda gobernar en los municipios alaveses de Laguardia y Labastida, donde el PP ha ganado las elecciones pero no tiene mayoría, ha subrayado el apoyo a "paridos democráticos para quitar a Bildu de las instituciones prevalece en todos los casos", pero también ha advertido de que cada partido "se va a retratar" ante los ciudadanos.

Así, ha señalado que el PNV tendrá que "decir a la sociedad vasca si quiere que la lista más votada democrática del PP gobierne y sea alcalde" o, por contra, "quiere pactar con Bildu, con los antidemócratas". Por su parte, ha pedido a los jeltzales que "apoye directamente o indirectamente" a los candidatos populares en estas dos localidades.

Respecto a un apoyo en el Ayuntamiento de Vitoria a la socialista Maider Etxaberria, ha afirmado que el PSE-EE "sabe también" que el PP es "un partido de gobierno" y, de hecho, apoyó que Patxi López fuera lehendakari, aunque ahora es "bastante desagradecido" con su formación.

"Queremos formar parte del Gobierno de Vitoria porque indudablemente somos los únicos que traen aire fresco", ha insistido el presidente del PP, que ha precisado que, "por encima de quitar el sanchismo, hay que derogar y quitar a los que llevan terroristas en sus listas" y "entronizan a Txapote".

"PERPETUAR AL SANCHISMO"

Por otro lado, el presidente del PP vasco ha asegurado que a su formación no le "preocupa" el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio ya que, según ha recordado, ya se celebraron las últimas autonómicas vascas en verano. "No nos pilla desentrenados y cuanto antes mejor para derogar el sanchismo", ha señalado, subrayando que "si había razones para votar al PP vasco este pasado domingo, existen más motivos para hacerlo el 23 de julio".

En este sentido, ha asegurado que el PP es "la única alternativa real al Sanchismo" en Euskadi porque "PNV, Bildu, Podemos son, en activo o en pasivo, socios de Sánchez" y, aunque "se presentan por separado" a los comicios, "forman una gran coalición para apoyar a Sánchez".

"El PNV ha sido un socio leal de Sánchez y es un socio leal de Sánchez", ha manifestado Iturgaiz, que, por ello, ha considerado que "la papeleta del PNV será perpetuar el sanchismo".

El presidente del PP vasco ve al PNV "muy nervioso" tras las elecciones del pasado domingo. Según ha indicado, "le tiemblan las piernas" y no quiere que haya elecciones generales en julio.

Finalmente, preguntado por su opinión sobre la posibilidad de que el PP se apoye en Vox en gobiernos en otros puntos del Estado, ha asegurado que el Partido Popular "no va a permitir ni un lección" sobre pactos de quienes "pactan, acuerdan o negocian con formaciones antidemocráticas como Bildu".