El PP denuncia los "bandazos" de Sánchez con la mascarilla al aire libre: "Está agotando la paciencia de los ciudadanos"

Maroto asegura que el presidente del Gobierno "no da pie con bola" en materia sanitaria y deja "siempre la solución a las CCAA"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado este martes los "bandazos" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en relación con el uso de las mascarillas al aire libre y ha avisado que con su actitud, está "agotando la paciencia de los ciudadanos".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el pasado viernes la eliminación de las mascarillas en exteriores, una medida que espera que entre en vigor este jueves, tras su ratificación en el Consejo de Ministros de este martes.

En una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Maroto ha criticado el "enésimo bandazo" del Gobierno con las mascarillas porque la aprobó hace pocos días el Congreso "sin ningún informe técnico" y el Gobierno alegó que era "imprescindible".

"SI TE HE VISTO, NO ME ACUERDO"

"Es el mismo Gobierno que unos días más tarde dice 'si te he visto no me acuerdo y la mascarilla ya no es necesaria en la calle'", ha criticado, para añadir que el Ejecutivo "está agotando la paciencia de todos los ciudadanos que se ven obligados a cumplir las normas".

De hecho, el dirigente del PP ha subrayado que en España los ciudadanos respetan más que en otros países las normas, pero Sánchez "está agotando su paciencia" ante los "bandazos" que está dando en las medidas de carácter sanitario.

En este sentido, ha recalcado que decir un día que la mascarilla es "imprescindible" en la calle y a los pocos días "quitar esa medida", demuestra que Pedro Sánchez en materia sanitaria "no da pie con bola" y es "parte del problema", dejando "siempre la solución a las comunidades autónomas". Por eso, ha señalado que su partido llevará este asunto a la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado.

En concreto, el Congreso convalidó el pasado 1 de febrero el decreto que contempla el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior. La norma salió adelante con críticas al Gobierno por parte de la oposición por haber incluido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 o la contratación de sanitarios.

Pocos días después, el Gobierno anunció que el Consejo de Ministros aprobaría esta semana su eliminación. Sanidad y las comunidades autónomas acordaron este lunes, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se elimine la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior siempre se pueda respetar el metro y medio de distancia de seguridad.