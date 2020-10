El PP denuncia el "egoísmo" de Sánchez por querer una alarma de seis meses y anuncia una ofensiva de apoyo a autónomos

Maroto confía en que haya un "entendimiento" entre Gobierno y PP antes del jueves porque es una "decisión cruel" aplicarlo hasta mayo

El vídeo del día Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.



Los PGE incluyen una inversión pública social histórica de 239.765 millones.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado este martes el "egoísmo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer aplicar un estado de alarma de seis meses esquivando el control parlamentario y ha hecho hincapié en el "mazazo" y la "angustia vital" que esta decisión "cruel e inoportuna" ya está provocando en sectores como el de los autónomos.

Por eso, ha anunciado una ofensiva parlamentaria del Grupo Popular en el Senado, el Congreso y los Parlamentos autonómicos para ayudar a este colectivo. Según ha dicho, será un "balón de oxígeno para millones de autónomos que ahora mismo, además del problema económico tienen un problema emocional" ante la noticia de que el estado de alarma puede durar hasta el 9 de mayo.

"Ese egoísmo del presidente del Gobierno con los autónomos va a tener una contrapartida por parte de nuestro grupo a través de iniciativas específicas de apoyo a los autónomos. Si hay ahora un colectivo económico que necesita ayudas como agua de mayo es cada uno de los autónomos, que han hecho un sacrificio imposible y ahora tienen un escenario muy preocupante", ha avanzado Maroto en una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

El dirigente del PP ha hecho hincapié en la situación económica que puede provocar en España un estado de alarma de seis meses. "Estamos asistiendo perplejos a la angustia que están sufriendo muchísimos pequeños comercios autónomos y miles de familias ante la propuesta del presidente del Gobierno de decretar un estado de alarma de seis meses", ha abundado.

Además, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dedique a decir "una cosa y la contraria" porque recientemente sostenía que era "fundamental" para la transparencia comparecer en el Congreso cada quince días para rendir cuentas y ahora parece querer esquivar ese control parlamentario con una alarma de seis meses.

ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS "EN CADA MOMENTO" CONCRETO

Maroto ha echado en cara al Gobierno de Sánchez que "castigue" al sector de la hostelería y "muchos negocios" con su planteamiento de estado de alarma pero también "a muchísimos mayores" a los que ya está avanzando que no van a poder ver a sus seres queridos en Navidad.

Sin embargo, ha recalcado que existe una "alternativa" que consiste en negociar la propuesta que ha planteado Pablo Casado para limitar el estado de alarma a ocho semanas, incluyendo el "pertinente debate parlamentario" y la "adecuación" de las medidas "en cada momento" concreto, en función de cómo evolucione la pandemia.

"El PP no está diciendo que el estado de alarma no debe llegar a Navidad. El PP está diciendo que hay que tomar en cada momento las medidas necesarias, sean lo duras que sean y lo largas que sean, pero debe haber un control parlamentario que permita ir evaluando las medidas en cada momento", ha subrayado.

"NOS GUSTARÍA PARTICIPAR DEL ENTENDIMIENTO"

Tras insistir en que plantear un confinamiento de seis meses es una "crueldad" por parte del presidente del Gobierno, ha dicho que está convencido de que antes de la votación de la prórroga del estado de alarma este jueves en el Congreso "habrá un entendimiento" entre el Gobierno, el PP y otras formaciones políticas.

"Nos gustaría participar lógicamente de un entendimiento en favor de nuestro país y en favor de unas medidas que son imprescindibles", ha manifestado, para recordar después que la propia vicepresidenta Carmen Calvo se mostró partidaria de la propuesta del PP de modificar la ley para dar un paraguas jurídico a las autonomías y no tener que recurrir a esta medida excepcional.

QUITA HIERRO AL "NO" DE DARIAS A LA OFERTA DE CASADO

Después del rechazo de la ministra Carolina Darias a la propuesta de Pablo Casado para limitar a dos meses el estado de alarma, Maroto ha minimizado esa respuesta, ya que, según ha dicho, Pedro Sánchez en cada decisión difícil se dedica a "marear la perdiz" y "cambiar de criterio como de chaqueta".

"Todas las veces que ha tenido que tomar una decisión compleja ha pasado lo mismo. Primero digo que sí y luego que no, luego que sí, luego que no. Ya veremos en qué acaba esto", ha afirmado, para agregar que lo que anuncie Darias "en un papel escrito por Moncloa no es la posición que pueda tener finalmente el Grupo Socialista o el Gobierno".

De hecho, ha indicado que los precedentes indican que, cuando hay una decisión "compleja", Sánchez espera al "último minuto" y "hasta que no suena la campana no se decide", al tiempo que tiende a "cambiar de criterio a última hora". "Y normalmente se acaba decidiendo por todo lo contrario que dijo al principio de la mañana", ha aseverado.

UN GOBIERNO "RESPONSABLE" NEGOCIARÍA LA PROPUESTA DEL PP

En cualquier caso, ha dicho que desde un Gobierno "responsable" se "atendería" y se "negociaría" una posición como la que ha puesto Casado encima de la mesa. "El PP no tiene ninguna hipótesis sobre la mesa que no sea el acercamiento del Gobierno a unas posiciones con el principal partido de la oposición", ha resaltado.

Finalmente, Maroto ha insistido en que la "longitud de seis meses" en el estado de alarma a su partido le parece "inoportuna y, sobre todo, una decisión cruel". "El hecho de pasarlo mal una vez y que apechugue toda España durante seis meses deja en un estado no solamente maltrecho en lo económico sino también en lo psicológico", ha avisado.