El PP denuncia la falta de imparcialidad en los fondos europeos tras la conferencia de transición ecológica

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Sostenibilidad y Vivienda del PP, Carmen Navarro, ha lamentado la "preocupante" falta de imparcialidad en los criterios presentados en la Conferencia Sectorial de Transición Ecológica para el reparto de los fondos europeos en asuntos como el saneamiento y depuración de aguas en municipios de menos de 5.000 habitantes, la gestión de residuos y economía circular y la protección del patrimonio natural y biodiversidad, incluida la gestión forestal.

Desde el PP han señalado que los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que llegarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y están presupuestados en 6.800 millones de euros para 2021.

Navarro ha recordado que el PP ya había denunciado "la incapacidad de la vicepresidenta Ribera para presentar una hoja de ruta clara y ordenada" en la ejecución de las políticas que tiene encomendadas. La secretaria 'popular' ha reprochado la falta de diálogo y voluntad política para incorporar a los procesos de toma de decisión a las Comunidades Autónomas.

También ha criticado que en el orden del día de la conferencia sectorial celebrada hoy se hayan incorporado temas que no han sido tratados a nivel técnico previamente y sobre los que no remite documentación alguna. Navarro ha indicado que los criterios presentados en dicha reunión "no cuentan con el visto bueno" de las comunidades gobernadas por el PP.

El grupo popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta cuarta para que informe sobre las políticas que quiere llevar a cabo con cargo a los fondos europeos, teniendo en cuenta que "son de obligado cumplimiento y que acumula un considerable retraso, así como de los criterios objetivos de reparto en las distintas Comunidades Autónomas".