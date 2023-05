El PP denuncia la "inacción" de Ayuntamiento de Barcelona y Govern en el Kubo y la Ruïna

Sirera asegura que Guardia Urbana y Mossos "recibieron instrucciones para no actuar"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El alcaldable del PP por Barcelona, Daniel Sirera, ha presentado este viernes una denuncia judicial por la "inacción del responsable del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona así como del responsable de la Conselleria de Interior de la Generalitat" frente a los ocupas de los edificios de la Ruïna y el Kubo de la Bonanova de Barcelona.

En declaraciones a los periodistas ante la Ciutat de la Justicia, junto a la número 5 Sonia Devesa, Sirera ha explicado que la denuncia es por hechos que considera que son presuntamente delictivos, ya que "la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra recibieron instrucciones por parte Ayuntamiento y de la Generalitat para no actuar".

"Ante estos edificios que se querían desocupar en la Bonanova, el Kubo y la Ruïna, la policía recibió instrucciones de no actuar ante hechos que son gravísimos, hechos que constatamos y que aportamos como prueba ante el juzgado", ha añadido.

Según Sirera, había "personas dentro de aquellas casas ocupadas que disparaban balines a los vecinos y que, ante la pasividad municipal y de la Generalitat, los ocupas robaban vallas para hacer barricadas e impedir la actuación".

Han insistido que "los ciudadanos no quieren permitir que ante hechos delictivos la policía esté pasiva", y que por este motivo por presentan esta denuncian basada en los artículos 408 y 409 del Código Penal.

DENUNCIA

En la denuncia, recogida por Europa Press, el partido afirma que "días antes de la fecha señalada para que se produjera el desalojo de la citada finca, los ocupantes de la misma procedieron a sustraer material perteneciente tanto al Ayuntamiento como a diferentes mercantiles privadas para evitar que se pudiera proceder a su desalojo".

En el texto el partido hace referencia a que "en fecha 23 de marzo de 2023, 'La Razón' publicó un articulo en el que se incorporaba un vídeo en el que puede observarse cómo un sujeto no identificado dispara un arma, que el periódico identifica como de balines desde el interior de dicha finca hacia la calle Joan de la Salle".

Ante estos hechos, el PP ha criticado que "tanto Mossos como Guardia Urbana no han realizado actuación alguna tendente, si más no, a la identificación de los presuntos actores de los hechos", y que no consta que se haya iniciado investigación por presunta sustracción de bienes públicos, presunta tenencia de armas o lesiones.

En la denuncia también se señala que "por diversas fuentes abiertas periodísticas se ha sostenido que tanto Jaume Collboni, a través del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y Ada Colau, alcaldesa, así como la Conselleria de Interior, habían dado órdenes expresas de no actuar en ambos casos, haciendo dejación de sus obligaciones".

El PP ha apuntado que se ve en la obligación de poner en conocimiento del Juzgado de guardia estos hechos narrados "para que realice las investigaciones oportunas, y de ser ciertos los hechos, identifique a los responsables de los mismos, incoando el correspondiente procedimiento y, en su caso, procesa a la apertura de juicio oral".