El PP denuncia la "opacidad" del Gobierno y Albares les acusa a su vez de falta de transparencia y bulos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El senador del PP Antonio Silván ha denunciado este martes la "opacidad" del Gobierno, "solo proporcional a su soberbia", y acusado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de falta de transparencia en su departamento, de lo que este se ha defendido afeando los "bulos" a los que, según él, recurren los 'populares'.

"Su Gobierno es el más opaco de la historia de la democracia", ha señalado Silván, tras acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mentir al haber prometido que haría de la transparencia su "bandera". "La opacidad es directamente proporcional a su soberbia y su arrogancia", ha añadido.

El senador 'popular' ha acusado a los socialistas de solo hablar de transparencia "de cara a la galería" y de olvidarse de ella una vez en el poder porque "son alérgicos a rendir cuentas". Silván ha aprovechado para pedir a Albares que arroje luz sobre el viaje realizado por el alcalde de León y su mujer a Qatar en diciembre, del que el edil no ha dado explicaciones, y en concreto si tenía constancia del mismo o si sabe si mantuvo contactos con las autoridades qataríes.

Albares no ha respondido a esta petición, arremetiendo a su vez contra la falta de transparencia que a su juicio ha mostrado el PP. En este sentido, ha citado en concreto que no se haya aclarado qué dijo su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sobre Ceuta y Melilla y el Sáhara en el encuentro que mantuvo hace meses con el primer ministro marroquí o que no haya explicado por qué sus eurodiputados se ausentaron de una votación en la Eurocámara crítica con Marruecos en la que el PSOE votó en contra.

En línea con los argumentos esgrimidos por la mañana en la Comisión de Exteriores del Congreso, Albares se ha dicho acostumbrado "a los bulos y patrañas" de los 'populares', a quienes ha acusado de querer "dañar" la relación con Marruecos. "Están absolutamente incapacitados para gobernar", ha reiterado, rechazando que sean ellos quienes pidan hablar de transparencia.