PP denuncia el "silencio y desprecio" del Gobierno al plan de Feijóo y pide negociarlo antes de votación del jueves

"Siéntense a negociar", reclama Bravo, quien admite que ese paso "facilitaría" la posición del PP en el decreto anticrisis

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha denunciado este lunes el "silencio" e "incluso desprecio" del Gobierno de Pedro Sánchez al plan económico que Alberto Núñez Feijóo remitió el pasado viernes a Moncloa, cuando sí ha tenido tiempo para verse un domingo con la consejera de ERC, Laura Vilagrà, para hablar del supuesto espionaje a dirigentes independentistas. Dicho esto, ha señalado que esperan una llamada del Ejecutivo antes del jueves, día que se vota en el Congreso el decreto anticrisis.

"Siéntense a negociar. Se lo hemos demostrado por escrito y estamos abiertos a demostrárselo en una reunión, en la que podamos poner todos los argumentos encima de la mesa", ha declarado Bravo en una rueda de prensa en la sede nacional del PP. Feijóo envió hace tres días al Gobierno un documento de 41 páginas (sin el logo del PP) con un abanico de propuestas para afrontar la inflación y la actual situación económica.

"La respuesta hasta la fecha ha sido silencio o incluso desprecio, ya que se llegó a criticar incluso antes de tener el documento", ha manifestado Bravo, que ha echado en cara al Ejecutivo que sí haya tenido disponibilidad para "reunirse" con ERC "un domingo" por el supuesto espionaje a cargos independentistas, pero "aún no haya encontrado tiempo" para dar una respuesta al PP.

Bravo ha subrayado que la economía familia "no admite más fuegos artificiales" sino que necesita "ayudas eficaces ya". "¿Es el espionaje el principal problema de los españoles o que se haya disparado el coste de transporte o los alimentos y los españoles no lleguen a fin de mes?", se ha preguntado.

ESPERAN UNA LLAMADA ANTES DEL JUEVES

El responsable de Economía del PP ha afirmado que su partido espera una "llamada del Gobierno" para hablar de la situación de la economía y ha señalado que la esperan "antes del jueves". Ese día se celebra en el Congreso el debate de convalidación del decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros hace un mes, que incluye medidas como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina.

"A la fecha de hoy no ha habido ninguna comunicación para sentarse a escuchar o compartir estas medidas. O por lo menos contestar qué le parece bien o qué le parece mal de lo que hemos planteando", se ha quejado Bravo.

Al ser preguntado si, en caso de que no hay llamada o contacto de aquí al jueves, el PP se decantaría por la abstención o por el no al decreto anticrisisis, ha dicho que "a día de hoy no tienen ninguna posición" y ha recalcado que es "sorprendente" que "algo que es bueno para este país no se quiera escuchar".

"Creemos estar convencidos por el bien de los españoles que nos van a llamar y que muchas de estas medidas van a estar incorporadas en el proceso", ha asegurado Bravo, que ha reconocido que eso "facilitaría" la posición del PP en esa votación.

DICE QUE SÁNCHEZ "PROMETIÓ" BAJAR IMPUESTOS

Aunque ha recordado que en la reunión de Moncloa del pasado 7 de abril, Sánchez no pidió apoyo al PP para aprobar su decreto anticrisis, Bravo ha emplazado al Gobierno a negociar antes del jueves su documento sobre medidas fiscales, máxime cuando el "presidente del Gobierno dijo a todos los presidentes autonómicos que bajaría los impuestos" en la Conferencia de La Palma y "esa promesa no se ha cumplido".

"No es creíble que no haya ninguna propuesta de nuestro documento que no se pueda aplicar", ha asegurado, para insistir en que su partido está "abierto a negociar". En este sentido, ha reclamado a los socialistas que dejen de lado su voluntad de no llegar a acuerdos con el PP, que "ha cumplido con su responsabilidad" al ofrecer propuestas para afrontar la situación económica.

Bravo ha avisado al Gobierno que en política económica no se debe partir del "no es no". "Decirle no a este documento es decirle no a ayudar a los españoles", ha enfatizado, tras denunciar el encarecimiento excesivo de los alimentos.

Tras subrayar que expertos y miembros de la sociedad civil han participado en la elaboración del documento que el PP ha enviado a Moncloa, Bravo ha destacado que son medidas "quirúrgicas" que ayudan a pensionistas, rentas bajas y medias y no detrae ningún recurso de los servicios públicos esenciales.

PIDE AL GOBIERNO "DEJARSE AYUDAR" EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS

El también consejero de Hacienda de Andalucía ha señalado que el Gobierno debería dejarse ayudar para el beneficio de todos los españoles porque llevan "meses de retraso en la aplicación de las medidas para controlar los precios de la energía y la inflación continúa desbocada".

Finalmente, ha reclamado a Sánchez que aprenda de los "errores" del expresidente José Luis Zapatero y "se olvide de la filosofía de que el dinero público no es de nadie". "Déjense ayudar en beneficio de los ciudadanos antes de que sea tarde y no vuelvan a poner en riesgo a España", ha defendido.