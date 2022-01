El PP descarta por ahora apoyar la futura Ley de Cooperación y ve un "brindis al sol" la promesa del 0,7% para AOD

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El PP ha afeado este miércoles al Gobierno su "nula voluntad" de consenso de cara a sacar adelante la futura Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, lamentando que no se haya consultado previamente al principal partido de la oposición antes de presentar el anteproyecto y adelantando con ello su rechazo al mismo.

"El Gobierno ha empezado mal y demostrando nula voluntad de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Pablo Hispán, asegurando que el Ministerio de Asuntos Exteriores no les ha hecho llegar aún el texto del anteproyecto aprobado la víspera en el Consejo de Ministerios.

Hispán ha defendido que la actual Ley de Cooperación Internacional "recibió el apoyo unánime del Congreso" con el Gobierno del PP en 1998 y ha mostrado su incomprensión con la "coalición radical" actual quiera cambiar lo que es "una ley de Estado".

El Gobierno, ha denunciado, "demuestra una vez más su sectarismo ante cualquier reforma legal". En opinión del diputado del PP, debería explicar por qué quiere cambiar la ley actual y ha considerado que antes de hacerlo se debería "estudiar y hacer balance sobre lo que ha funcionado y las carencias".

No se puede "tratar de avalar por vía de anteproyecto el proyecto ideológico del Gobierno". "Si lo que se pretende es reforzar adjetivos políticos del Gobierno y no objetivos para la cooperación en eso no estará el PP", ha recalcado.

En cuanto a que el texto propuesto por el Gobierno fije por ley alcanzar "en el horizonte de 2030" el objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), Hispan ha defendido que "ese tipo de anuncios es un brindis al sol, son letras y cheques que luego van en blanco".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "sabe perfectamente que todo depende de los Presupuestos Generales del Estado, que tienen rango superior a este texto, y si la situación económica es mala" no se podrán cumplir, ha incidido, recordando que ya en 2010 el Gobierno socialista tuvo que recortar el sueldo de los funcionarios y las pensiones.

"La cooperación es una política de Estado y un instrumento importante de la acción exterior y que nos refuerza como país por lo que cualquier cambio que se pretenda hacer tiene que efectuarse dirigiéndose al PP, que es la alternativa y que en los próximos años va a dirigir la política exterior", ha subrayado el portavoz adjunto de los 'populares'.

El que el Gobierno "haya presentado un anteproyecto sin diálogo, sin ningún tipo de búsqueda de consenso" lo que demuestra, a su juicio, es "cortedad política" y que no se quiere que la política de cooperación sea una "política de Estado".