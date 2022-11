El PP no descarta pedir la reprobación de Marlaska o presentar su propia comisión de investigación sobre Melilla

Al término de la comisión sobre fondos reservados, Gamarra exige a Sánchez el cese del ministro que "mintió a todos los españoles"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular no descarta pedir la reprobación del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la tragedia de Melilla o presentar su propia comisión de investigación en el Congreso. Por lo pronto, exige al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el cese del ministro que "mintió a todos los españoles".

Así lo ha asegurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en los pasillos del Congreso después de la comparecencia del ministro a puerta cerrada en la comisión sobre fondos reservados, una sesión que se ha ajustado "única y exclusivamente" al orden del día de dicha comisión, según han confirmado fuentes 'populares'.

Gamarra ha afirmado que las imágenes que recoge el documental de la BBC sobre lo ocurrido en junio en la valla de Melilla les ha permitido confirmar que "el ministro mintió en junio cuando dijo que se había resuelto bien ese asunto" y que también "mintió" el presidente del Gobierno con sus declaraciones en la misma línea.

La dirigente del PP ha resaltado que su partido lleva una semana "pidiendo explicaciones" y la comparecencia del ministro en la Comisión de Interior y en el Pleno del Congreso "para dar las explicaciones oportunas a los españoles", ya que, según ha resaltado, "no se pueden consentir las imágenes" que han visto y "mirar hacia otro lado como si no hubiera pasado nada".

EXIGE EL VISIONADO DE LAS IMÁGENES PARA CONOCER QUÉ PASÓ

Además, ha recordado que el PP también ha pedido el "visionado de esas imágenes, que están a disposición del Ministerio". "Por tanto, tenemos derecho a verlas, conocer qué es lo que pasó y cuantas personas murieron, así como por qué murieron", ha enfatizado.

Es más, ha indicado que también tienen derecho a comprobar "cómo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estaban en la frontera no disponen de los medios para afrontar situaciones como éstas". A su entender, se les tienen "sin recursos, tanto materiales como humanos suficientes para poder desarrollar su labor" y algunas "incluso resultaron heridas aquel día".

Gamarra ha recalcado que, dado que Marlaska no comparece en sede parlamentaria, lo que exige el PP al presidente del Gobierno es que lo cese porque "no merecen los españoles tener un ministro del Interior que les miente y que no les da las explicaciones oportunas cuando los medios están emitiendo las imágenes que demuestran que si que hubo fallecidos y sí que ocurrieron hechos en territorio nacional".

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que "toda España está esperando" esas explicaciones y ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado" pese a la "dureza" de las imágenes que están viendo a través de "medios extranjeros".

"NO VAMOS A PARAR"

Al ser preguntada si el PP apoyará una comisión de investigación, Gamarra ha asegurado que su partido sigue insistiendo en que comparezca en el Congreso y no descarta "ninguna otra actuación parlamentaria" que desde el Grupo Popular puedan "decidir en los próximos días".

Interrogada entonces si esa acción parlamentaria puede ser llevar al Pleno del Congreso una petición de reprobación del ministro buscando apoyos en otros grupos que han pedido también la dimisión, Gamarra ha dejado la vía abierta al afirmar que "puede ser cualquier de las actuaciones que en el ámbito parlamentario" tiene el PP a su alcance.

"Porque lo que sí que tenemos claro es que no vamos a parar. Ya está tardando el presidente del Gobierno en cesar a un ministro que miente y le permite que siga mintiendo a los españoles", ha zanjado Gamarra.

TAMBIÉN ERC PIDE LA DIMISIÓN DEL MINISTRO

Además del PP, también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha abogado por la dimisión de Marlaska si no da las explicaciones pertinentes, pues considera que hasta el momento se mantiene en la "mentira y la falacia".

"Creo que debe dar explicaciones y, si no las da, poner su cargo a disposición", ha dicho Rufián quien, cree que, "como mínimo", debe abrirse una investigación sobre lo ocurrido en Melilla aquel día y "guardar respeto" a las personas que murieron allí "como si fueran animales".

El resto de grupos también exige explicaciones al titular de Interior, incluida Unidas Podemos. Tras el reportaje de la BBC que cuestiona la versión gubernamental, el socio minoritario del Gobierno registró una nueva petición de comisión de investigación junto con ERC, Bildu, Más País, Compromís, el BNG --que ya la habían pedido en julio-- a los que ahora se han sumado Junts, el PDeCAT y la CUP.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado que su formación no va a permitir que "los enemigos de la nación" --entre los que ha señalado a Podemos, ERC y Bildu-- ataquen a la Guardia Civil por su actuación en la valla de Melilla.

Vox, que ya declinó participar en el viaje de la Comisión de Interior a Melilla por tener "poco que ver" con los partidos que lo promovieron, entiende que hay "muchos motivos" para pedir el cese de Marlaska, pero recalca que no usará a las fuerzas de seguridad para atacar al ministro.